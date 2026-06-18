Un reloj de arena y una silla vacía, los médicos lamentan que el tiempo "corre" y siguen "sin acuerdos" y "poco diálogo"

Nueva convocatoria de huelga entre los médicos riojanos; El tiempo "corre" y siguen "sin acuerdos" y "poco diálogo" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los médicos riojanos han vuelto a salir este jueves a las puertas del hospital San Pedro de Logroño contra el Estatuto Marco en una nueva semana de huelga en la que aunque siguen con "esperanza" lamentan "la falta de acuerdo" y el "poco diálogo" que están consiguiendo.

Escenificado con una mesa rodeada de médicos, un reloj de arena, y una silla vacía -que representa al Ministerio-, los profesionales sanitarios han vuelto a criticar "que no hay ningún solo avance" con respecto a convocatorias anteriores.

Esta convocatoria de huelga es la quinta convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.

La vicepresidenta del Sindicato Médico de La Rioja y médica de emergencias, Miren Romero, ha asegurado a los medios de comunicación que "no esperaban" llegar hasta junio con esta huelga pero "lamentablemente así ha sido".

"FALTA DE ACUERDO Y DE ESCUCHA"

Hace meses -prosigue- "que llevamos manifestando la falta de acuerdo, de escucha, incluso de maltrato o malas formas" y la situación "sigue igual". Como reconoce, la afectación del servicio sanitario riojano "es importante" ya que las listas de espera "aumentan" e incluso pueden llegar a los 90 días.

Como ha explicado "los compañeros lo están dado todo" pero están viendo que el servicio "solo funciona a base de nuestro sobreesfuerzo, nuestra sobrecarga y estamos muy cansados".

Esto "no ocurre desde hace un año, sino que el malestar de la profesión lleva 23 años".

Aunque como ha explicado "me cuesta ser positiva" ante la falta de negociación "sigo con la esperanza de que este jueves o incluso mañana nos llamen, nos sentemos y que empiecen a hablar".

"No decimos a llegar a un acuerdo, sino al menos a escuchar, a buscar soluciones juntos porque el cambio no es de hoy a mañana es un cambio gradual".

Los médicos recuerdan que "nos jugamos una sanidad de todos. El sistema no soporta con la plantilla de médicos que estamos, no soporta la demanda o lo que necesita el paciente". Por eso apuestan por "un cambio estructural".

LOS PACIENTES, PARTE IMPLICADA

Apoyando a la concentración de la huelga de médicos se ha unido este jueves la paciente, Ana Isabel Cárdenas. Ha asegurado que "los pacientes somos parte muy implicada porque un médico que hace 48 horas de guardia, luego no puede atendernos bien".

"En las consultas hay veces que en dos, tres minutos, cuatro, se puede atender a un paciente, pero otras veces ese paciente u otro necesita 20 o 30 minutos o los que sean... lo importante es que a cada persona se nos atienda bien".

Por eso, indica, "estoy a favor de esta huelga". Aunque como ha indicado "entiendo el malestar que puede suponer a muchas personas, hay unas veces toca esperar y otras veces se hacen cuando deben".

HASTA DESPUÉS DEL VERANO

Esta será la última convocatoria de huelga hasta después del verano. Los sindicatos aseguran que, por responsabilidad, no promoverán nuevas movilizaciones durante los meses estivales, debido una etapa compleja para el sistema sanitario por la reducción de profesionales y el periodo vacacional. No obstante, prevén retomar las protestas el próximo mes de septiembre.

La convocatoria de esta nueva semana de huelga ha sido la primera protesta que se celebra después de que el pasado 2 de junio el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El anteproyecto se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto fue finalmente aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 2 de junio y se encuentra ahora en fase de consulta pública.