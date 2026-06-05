El Reloj de San Bernabé se traslada a la Casa de los Periodistas con motivo de las obras del Ateneo Riojano

Archivo - Representación del Reloj de San Bernabé (ARCHIVO) - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Reloj de San Bernabé cambia su ubicación habitual y se traslada a la Casa de los Periodistas debido a las obras del Ateneo Riojano, que se iniciaron en enero de este año.

La fachada de la Casa de los Periodistas será este año el escenario de una de las citas más emblemáticas de las fiestas patronales, el Reloj de San Bernabé, que tendrá lugar los días centrales de las fiestas: el 9, 10 y 11 de junio a las 00,00 horas.

Las obras, que comenzaron a principios de este año, han obligado a cambiar su ubicación a la Casa de los Periodistas que está en el número 5 de la plaza de San Bartolomé, a apenas unos metros de su habitual emplazamiento.

Aunque el cambio responde a una circunstancia puntual de este año, los periodistas han mostrado una gran predisposición a prestar su edificio para esta cita logroñesa.

Desde la Asociación Cultural en Escena, organizadores del Reloj de San Bernabé, se ha elegido esta ubicación para celebrar, junto con la Asociación de Periodistas de La Rioja, el 25 aniversario de su sede en Logroño, que se celebra este 2026.

El Parque de Servicios del Ayuntamiento de Logroño ya trabaja en el acondicionamiento del edificio para que el espectáculo pueda desarrollarse con normalidad en los días señalados.