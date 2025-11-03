Renfe programa más de 300 autobuses para las conexiones de Logroño con Bilbao y de Logroño con Madrid por Miranda

Archivo - Tren Estación Del Ferrocarril De Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha previsto la circulación de más de 300 servicios de autobús entre Logroño y Miranda de Ebro durante las obras de modernización de los sistemas de electrificación que realiza Adif para mejorar su fiabilidad y capacidad.

El cierre de la línea se llevará a cabo durante 29 fines de semana desde este 8 de noviembre y hasta diciembre de 2026 y afectará a los servicios de larga distancia que unen Logroño con Bilbao y Barcelona, y Logroño con Madrid a través de La Rioja Alta.

Los trabajos de renovación de la catenaria, que suponen una inversión de más de 21 millones de euros, son compatibles con la circulación ferroviaria durante la mayor parte de la semana, pero obligan a cortar el tráfico de trenes algunos fines de semana.

Así, desde ahora y hasta el 13 de diciembre del próximo 2026 será necesario interrumpir la circulación ferroviaria durante 29 fines de semana. Durante todos ellos, Renfe ofrecerá a sus viajeros transporte alternativo por carretera en autobús.

Se verán afectados los trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona y los Intercity que conectan Logroño con Madrid a través de Miranda de Ebro. La operadora ha programado más de 300 servicios de autobús para este plan alternativo.

El primer fin de semana en que se realizará el transporte por carretera será el del 8-9 de noviembre. También el mes próximo habrá autobuses el 22 y 23 de noviembre. Y en diciembre el corte de la vía se producirá los días 13 y 14 y los días 27 y 28.

El listado completo de los fines de semana afectados está disponible en www.renfe.com

Los servicios afectados serán:

Tren Alvia 437 Bilbao (15:18h)- Logroño (17:51h)-Barcelona (22:13h). Y tren sinergiado 37437 (Miranda-Zaragoza). Se circulará por carretera de Bilbao a Miranda y Logroño y en tren de Logroño a Barcelona.

Tren Alvia 438 Barcelona (8:50h)-Logroño (12:53h)-Bilbao (15:44h). Y tren sinergiado 37438 (Zaragoza-Miranda). Se circulará en tren de Barcelona a Logroño y por carretera de Logroño a Miranda y Bilbao.

Tren Intercity 4687 Madrid (8:40h)-Logroño (12:41h). Se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y por carretera entre Miranda y Logroño.

Tren Intercity 4786 Logroño (16:12h)-Madrid (20:15h). Se circulará por carretera entre Logroño y Miranda de Ebro y en tren entre Miranda y Madrid.