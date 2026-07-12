Renovación de la red de abastecimiento y riego del campo de fútbol 'La Planilla' de Calahorra

Campo de fútbol de 'La Planilla' en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y riego del campo de fútbol de 'La Planilla' han solucionado las fugas de agua detectadas en esta instalación deportiva, que ocasionaban una pérdida aproximada de 24 metros cúbicos de agua al día.

La incidencia fue localizada gracias a los controles de consumo que se vienen realizando en los edificios municipales y al análisis de las gráficas de gasto facilitadas por la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, FCC Aqualia. Tras diversas comprobaciones, mediante válvulas de corte y la sectorización de distintos espacios, los técnicos municipales determinaron que la fuga se encontraba en el circuito de riego del campo de fútbol y en la red de abastecimiento que da servicio al bar de la instalación de 'La Planilla'.

Las inspecciones también pusieron de manifiesto que la red existente, que abastecía al sistema de riego, vestuarios, duchas, bar y baños, estaba construida con tuberías de plomo. Lo que dificultaba enormemente la localización exacta de las averías.

Ante esta situación y para solucionar las fugas, se ha sustituido íntegramente la tubería de riego de fibrocemento por una nueva de polietileno con el fin de garantizar un funcionamiento más eficiente y evitar futuras incidencias. Además, se han cambiado las acometidas a los aseos, vestuarios y grada pequeña del campo de fútbol. Estos trabajos han sido realizados por el personal del Parque municipal de Obras y Servicios.

Para llevar a cabo esta actuación fue necesaria la contratación de una mini-retroexcavadora, con la que se ejecutaron diversas zanjas destinadas a la instalación de la nueva red de tuberías y de varias válvulas de corte que permitirán sectorizar correctamente el circuito de riego y las distintas dependencias del recinto deportivo. El presupuesto total de esta actuación ha ascendido a 14.151,82 euros, que corresponden a la compra de materiales y al alquiler de la máquina, ya que los trabajos han sido ejecutados por trabajadores municipales.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Calahorra mejora la eficiencia de las instalaciones deportivas municipales, reduce significativamente el consumo de agua y refuerza el mantenimiento preventivo de 'La Planilla'.