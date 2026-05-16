La renovada Plaza del Castillo de Agoncillo, un "refugio climático" inaugurado hoy por Capellán

Acto de inauguración - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha inaugurado hoy la reforma de la plaza del Castillo de Agoncillo que, gracias a su aporte de sombra, arbolado y una fuente interactiva funcionará como "refugio climático" ante las altas temperaturas.

Capellán ha estado acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y de la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes.

La reforma de la Plaza del Castillo de Agoncillo es una actuación en la que el Gobierno de La Rioja ha invertido 777.691,56 euros, que corresponden al 77 por ciento del presupuesto total de ejecución.

El proyecto ha supuesto un desembolso de 1.005.973,55 euros y ha abarcado una superficie total de actuación de 5.736 metros cuadrados, consiguiendo "revitalizar y consolidar el espacio público".

Un lugar que rodea a dos de los símbolos arquitectónicos más importantes del municipio: el Castillo de Aguas Mansas y la Iglesia de Nuestra Señora de la Blanca, ha resaltado el Ejecutivo.

De este modo, se ha "mejorado la configuración de la plaza para responder a las necesidades actuales de la población, dotando a la localidad de un centro neurálgico funcional, moderno y preparado para el descanso, el ocio y el paseo de los vecinos".

La actuación principal ha consistido en la ejecución de una plataforma única en toda la plaza, eliminando barreras arquitectónicas y desniveles para crear una gran explanada continua.

Además, se han suprimido los antiguos trazados de circulación rodada para priorizar el tránsito de los peatones. Esta nueva configuración permitirá acoger eventos de gran afluencia, como conciertos, ferias y celebraciones populares.

El proyecto ha incluido la creación de nuevas zonas de sombra, mediante la plantación de especies de arbolado adecuadas para el clima local y la instalación de pérgolas desmontables en áreas estratégicas. De este modo, se climatiza el espacio de forma natural y se integra la naturaleza dentro del casco urbano.

REFUGIO CLIMÁTICO ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

También se ha instalado una fuente interactiva lúdica de agua potable en el centro de la explanada para generar actividad social, un elemento decorativo y recreativo que aporta modernidad a los elementos monumentales.

Tal y como ha resaltado el Gobierno riojano, el conjunto de estructura de sombra, arboleda y fuente funciona a modo de refugio climático durante el verano en situaciones de altas temperaturas.

La intervención ha comprendido igualmente la renovación de las redes de saneamiento, telecomunicaciones y abastecimiento de agua, así como la instalación de un sistema de luminarias LED, garantizando una iluminación nocturna energéticamente eficiente, segura y atractiva, que realza la imagen del Castillo y la Iglesia.

En la pavimentación de la plaza se han empleado materiales sostenibles y resistentes al desgaste y a la contaminación. El nuevo adoquinado se compone de diferentes formatos y colores para diferenciar los espacios, remarcando con formas circulares las entradas a los edificios históricos.

Por último, se han colocado bancos de hormigón con iluminación integrada "para crear un entorno más cómodo y estéticamente cuidado".