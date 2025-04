Repara tu Deuda Abogados cancela 672.918 euros en La Rioja con la Ley de Segunda Oportunidad

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Repara tu Deuda Abogados ha conseguido la cancelación de 672.918 euros de deuda en La Rioja con la Ley de Segunda Oportunidad. Un total de 3 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en La Rioja.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estas tres mujeres son las siguientes:

Exonerada de una deuda de 525.172 euros. Su insolvencia se generó por no conseguir hacer frente a las deudas que generó el negocio que regentaba con su marido. Tras el cierre, las deudas derivaron en ella y no pudo asumir los pagos.

Otra mujer ha visto cómo su deuda quedaba cancelada a través de este mecanismo legal. El importe ascendía a 95.137 euros. También se endeudó para comenzar un negocio. Al principio generaba los ingresos necesarios para poder cubrir los gastos derivados de su actividad, pero le devolvieron varios pagarés que le generaron la situación de sobreendeudamiento.

Una señora ha puesto fin a sus deudas, cuyo valor era de 52.609 euros. Su marido se jubiló a causa de una enfermedad. La pensión de jubilación era demasiado baja para costear los gastos médicos y del matrimonio, por lo que se vio obligada a pedir estos créditos para cubrirlos.

La Ley de Segunda Oportunidad es la salida más airosa para que personas en estado de insolvencia puedan empezar una nueva vida financiera. Está pensada para que particulares y autónomos puedan reactivarse en la economía y dejar atrás la angustia económica y emocional que están sufriendo.

Los requisitos para ser beneficiario de esta legislación podrían concretarse en los siguientes: ser deudor de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia. Desde septiembre de 2022, no es necesario intentar llegar a un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras. Además, no existe un límite de deuda acumulada.

Entre las ventajas más significativas de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad puede decirse que están la salida de los registros de morosidad, como ASNEF, dejar de recibir las llamadas inquietantes de bancos y entidades financieras y los embargos de las nóminas. Además, pueden registrarse futuros bienes a nombre propio y pedir nuevos préstamos para emprender de nuevo.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los clientes. Por tanto, les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar.