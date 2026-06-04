Rescatado un búho real tras quedarse atrapado en una isleta del río Ebro, bajo el puente de Briñas, en Haro

Archivo - Búho real (archivo) - COORDINADORA DE LES MOLES - Archivo

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja y personal del Centro de Recuperación de Fauna han rescatado y puesto a salvo para su posterior atención a un búho real que se había quedado atrapado en una isleta del río Ebro, bajo el puente de Briñas, en la localidad de Haro.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 09,50 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se ha personado previamente una agente del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

Tras comprobar que no era posible acceder por sus propios medios hasta la isleta, se ha solicitado la intervención de los bomberos quienes, finalmente, han podido rescatar al animal.