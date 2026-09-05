Rescatados tres senderistas, entre ellos una mujer embarazada, en el Cañón del Río Leza

Momento del rescate - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja ha rescatado hoy, sábado 5 de septiembre, a tres excursionistas que se habían perdido en el Cañón del Río Leza, en el municipio de Soto en Cameros. Entre ellos, tal y como ha informado, había una mujer embarazada.

Sobre las 16:30 horas, el servicio de emergencias SOS Rioja ha dado conocimiento a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en La Rioja (062) de la presencia de tres personas desorientadas en el cañón del Río Leza.

Inmediatamente, ha relatado el Instituto Armado, se ha establecido contacto telefónico con los afectados, quienes han informado de que se trataba de un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada.

Los senderistas han indicado que se encontraban en el cauce del río Leza, en las inmediaciones de la Fuente del Restauro, y que no eran capaces de localizar la salida del cañón.

Al lugar han desplazado "de inmediato" patrullas de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Murillo de Río Leza y Villamediana de Iregua.

Posteriormente, se han incorporardo al dispositivo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Ezcaray y el helicóptero de la Guardia Civil con base en Vitoria.

A las 19:10 horas los senderistas han sido localizados visualmente por la tripulación del helicóptero. Poco después han sido encontrados por los efectivos terrestres en las inmediaciones de Soto en Cameros.

Las tres personas se encontraban en buen estado físico y no han precisardo la intervención de servicios sanitarios.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las actividades de montaña y senderismo, consultar la previsión meteorológica, llevar teléfono móvil con batería suficiente, ropa y calzado adecuado, agua y algún sistema de localización, así como informar a familiares o amigos del itinerario previsto y la hora estimada de regreso.