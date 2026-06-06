La residencia de mayores 'Ciudad de Arnedo' renovará su climatización y ventilación con cerca de 800.000 euros

Archivo - La actuación busca mejorar el confort de residentes y profesionales - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La residencia de mayores 'Ciudad de Arnedo' renovará su climatización y ventilación con una inversión cercana a los 800.000 euros que serán financiados con fondos europeos.

El Gobierno de La Rioja ha informado de que, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha adjudicado las obras de instalación de climatización y ventilación de la Residencia de Personas Mayores 'Ciudad de Arnedo' por un importe de 793.983,83 euros, IVA incluido.

La actuación, que está financiada con fondos europeos Next Generation EU, está destinada, ha indicado, "a mejorar el confort, la seguridad y la calidad de vida de los 119 usuarios de este centro público que lleva en servicio desde 1994".

La empresa adjudicataria es VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U., que ejecutará una intervención, ha avanzado el Ejecutivo, destinada a modernizar las instalaciones de este centro y mejorar tanto la eficiencia energética como el confort térmico de residentes y profesionales.

El proyecto, ha dicho, forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de La Rioja para renovar y modernizar la red pública de servicios sociales, garantizando espacios más confortables, sostenibles y adaptados a las necesidades de las personas mayores.

Los trabajos de la actuación consistirán en la instalación de un sistema moderno y eficiente basado en equipos de climatización VRF, renovación de aire con recuperación de calor y ventilación mecánica en aseos y zonas húmedas.