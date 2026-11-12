Respaldan con 775.000 euros la labor de gestión y las actividades de las marcas de calidad durante 2026 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presidido este jueves, 12 de noviembre, en la Bodega Institucional de La Grajera, la firma de convenios de colaboración con nueve consejos reguladores y asociaciones gestoras de marcas de calidad agroalimentaria diferenciada, a través de los cuales el Ejecutivo regional respalda con 775.000 euros su labor de gestión y el desarrollo de actividades de promoción, investigación, formación y marketing durante este 2026.

Este apoyo económico, además de que permite sufragar parte de los gastos de funcionamiento de estas entidades, posibilita también la puesta en marcha de actuaciones orientadas a la mejora de la calidad y de los procesos de producción, envasado y transformación. De esta manera, se favorece la generación de un mayor valor añadido para los productos de calidad diferenciada por su procedencia geográfica o su elaboración tradicional, como son la Pera de Rincón de Soto, el aceite, el chorizo y el pimiento riojano, el Queso Camerano, la Nuez de Pedroso, la Alubia de Anguiano, la Coliflor de Calahorra o el Pan Sobado de La Rioja.

El presidente Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el director general de Desarrollo Rural, David Martín, ha trasladado el compromiso del Gobierno regional par apoyar iniciativas destinadas a promocionar el conocimiento, el consumo y la comercialización de los productos amparados por figuras de calidad, contribuyendo así a reforzar su reconocimiento y presencia en los mercados, así como a apoyar su participación en ferias especializadas.

Al acto han asistido los presidentes de las DOP Peras de Rincón de Soto, Eduardo Beltrán; Aceite de La Rioja, Beatriz Martínez; Queso Camerano, Javier Martínez; Nuez de Pedroso, Eduardo Anguiano; de las IGP Chorizo riojano, Alejandro Miguel; de la IGP Coliflor de Calahorra, María Teresa Sáenz; y de la marca colectivo Pan Sobado de La Rioja, Eduardo Villar. En representación de la DOP Alubia de Anguiano han acudido técnicos y productores adscritos a la marca.

Peras de Rincón de Soto, con un convenio dotado con 255.000 euros, cerró su campaña de recolección de 2026 con una producción de algo más de 17 millones de kilos de muy buena calidad. La DOP registró esta campaña 1.165 hectáreas acogidas, con 226 socios y 17 centrales comercializadoras. Para el próximo 2027, el Gobierno de La Rioja prevé incrementar su apoyo con el objetivo de que pueda ampliar su plan de promoción en Galicia y Andalucía.

Por su parte, la DOP Aceite de La Rioja ampara 1.250 hectáreas de cultivo, en las que trabajan 600 olivicultores y 14 almazaras. La producción anual oscila entre los 500.000 y los 600.000 litros de aceite, que se comercializan bajo 70 marcas inscritas. El importe del convenio anual asciende a 135.000 euros.

Cuatro queserías y una docena de explotaciones ganaderas conforman la DOP Queso Camerano, que cuenta con un convenio de 40.000 euros. La producción anual de sus tres variedades (fresco, semicurado y curado) alcanza los 47.000 kilos. Recientemente, ha presentado un recetario gourmet en el que los cocineros de los cinco restaurantes riojanos con estrellas Michelin de La Rioja proponen elaboraciones gastronómicas con este queso de 700 años de historia como protagonista.

A su vez, la Alubia de Anguiano, que agrupa a 34 socios productores que cultivan unas 30 hectáreas con una producción de unos 30.000 kilos, cuenta con un convenio anual dotado con 30.000 euros. Para 2027, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente suscribirá un convenio adicional de 48.000 euros para finalizar el proyecto del Centro de Selección de Legumbres, impulsado también a través de las ayudas dirigidas a proyectos piloto emblemáticos.

LA NUEZ DE PEDROSO SIGUE CRECIENDO

Un total de 56 productores, que suman 48 hectáreas de nogal, se integran en la asociación gestora de la DOP Nuez de Pedroso, que trabaja para ampliar su zona geográfica de 14 a 39 municipios. Este cultivo está creciendo gracias a la incorporación de nuevos agricultores y se presenta como una alternativa agrícola rentable, sostenible y de alta calidad.

Para acompañar este crecimiento, el Gobierno de La Rioja ha reforzado su colaboración con la asociación mediante una aportación de 100.000 euros este año, destinada a apoyar su actividad y las inversiones para transformar y modernizar los sistemas de producción, que se llevarán a cabo en la primera fase del proyecto de mejora del procesado de la nuez de calidad.

Del mismo modo, las cinco industrias cárnicas que han asumido el compromiso de preservar la calidad y la tradición que identifican a la IGP Chorizo Riojano continúan incrementando su producción año tras año, hasta superar ya los 5,5 millones de piezas con el sello diferenciado. El convenio que suscribe con el Gobierno de La Rioja ha experimentado un notable incremento en su dotación, hasta alcanzar los 175.000 euros en 2026.

Esta aportación permitirá reforzar el esfuerzo realizado en la estrategia de comunicación y avanzar en las campañas de promoción en redes sociales (concursos de recetas y sorteos vinculados a la experiencia gastronómica), la divulgación, la relación con otras marcas o su presencia en ferias.

Entre otras acciones, se ha reforzado el plan de comunicación en medios de comunidades limítrofes, como Navarra, País Vasco y Castilla León. Una de las iniciativas más destacadas y exitosas ha sido la campaña publicitaria 'Se buscan cuadrillas'.

Después de dos años complicados, el Pimiento Riojano presenta esta campaña una evolución positiva, con rendimientos que podrían superar los 25.000 kilos por hectárea. La Indicación Protegida, que integra a seis empresas elaboradoras y cuenta con 30 hectáreas de cultivo, dispone de una dotación anual de 20.000 euros.

La IGP Coliflor de Calahorra, que recibe 15.000 euros, ampara unas 50 hectáreas de superficie en La Rioja Baja, pertenecientes a 13 productores y a una única central hortofrutícola, que comercializa cerca de un millón de unidades amparadas por la marca.

Siete panaderías sostienen la marca colectiva Pan Sobado de La Rioja, promovida por ARFEPAN, cuyo convenio está dotado con 5.000 euros. En 2026 han estrenado un nuevo distintivo que sustituye la tradicional cinta negra utilizada hasta ahora por una oblea elaborada con fécula de patata, que se incorpora al pan antes de su horneado.

Por otro lado, además de respaldar las acciones de promoción, el Ejecutivo riojano apuesta también por el impulso de inversiones productivas orientadas a mejorar y modernizar los sistemas de producción, incrementar la capacidad productiva y aumentar el volumen de producción. Estas actuaciones contribuyen a reforzar la competitividad de las marcas de calidad y su aportación al desarrollo y la dinamización del medio rural.