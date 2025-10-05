Una de las responsables de la Bienal Climática, Carla Jaria, encargada del arranque de 'Convergencias'

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carla Jaria, curadora e investigadora de la Bienal Climática, será la encargada de abrir el 18 de octubre la tercera edición de Convergencias con un análisis sobre "la contribución de la cultura al desarrollo sostenible". Jaria es miembro del equipo curatorial de la Fundación Atelier, una entidad que diseña y facilita contextos de colaboración creativa entre organizaciones, personas, sectores y disciplinas para impulsar transiciones justas hacia la sostenibilidad.

La Fundación Atelier ha diseñado la Bienal Climática 2026 cuya primera edición se celebrará en la localidad asturiana de Avilés entre junio y septiembre del próximo año. La Bienal Climática será "un espacio de encuentro que propone emplear el poder de la cultura y la experimentación artística para generar reflexiones, debates y acciones que puedan contribuir a procesos de transición climática justos" y replanteará "el modelo tradicional de bienal de arte para adaptarlo al momento actual de emergencia ambiental".

Con la intervención de Jaria, Convergencias brindará a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano esta novedosa iniciativa que será referencia internacional en materia de cultura, clima y sostenibilidad.

Tras la presentación de la Bienal Climática 2026, Carla Jaria participará en una mesa redonda junto a Antonio Cañas, consultor en sostenibilidad, y Sofía Moreno Domínguez, artista plástica e investigadora social, en la que ofrecerán una visión diversa y cualificada sobre práctica cultural y sostenibilidad.

El foro de debate y análisis sobre mundo rural y cultura Convergencias 03 se va a celebrar los días 18 y 19 de octubre en San Román y Villoslada de Cameros. El foro pondrá este año sobre la mesa la sostenibilidad de las prácticas culturales y su capacidad para generar dinámicas positivas que aporten vitalidad y contribuyan al desarrollo del territorio. Expertos en gestión sociocultural se darán cita en este foro para reflexionar sobre cómo la cultura puede ser motor de transformación en entornos rurales.

Todas las actividades son gratuitas previa inscripción que está abierta en www.convergencias

Convergencias, organizada por VACA con el apoyo principal del Gobierno de La Rioja, pretende poner en valor a las comunidades rurales como entornos que pueden aportar fortaleza y dinamismo a la sociedad actual, también desde la acción cultural contemporánea. Convergencias cuenta también con la colaboración de diferentes entidades como los Ayuntamientos de San Román de Cameros y Villoslada de Cameros, la Asociación Cultural Amigos de San Román, La Colodra, Fundación Caja Rioja, Museo Würth La Rioja, Espaciocomün, Casa de la Imagen, Los Trabajos y las Noches, Hotel Bodega F&A y Sepinum.

CARLA JARIA CURADORA E INVESTIGADORA

Formada en Comunicación e Industrias Culturales por la Universidad de Barcelona es postgrado en Análisis de Arte Contemporáneo (UB) y máster en Curating & Collections (UAL). Es cofundadora de trans-, un colectivo de investigación artística, y de PONT, una productora cultural multidisciplinar. Ha comisariado exposiciones en South London Gallery o Loop Festival y coordinado proyectos en Nogueras Blanchard, The Koppel Project o Rebobinart, entre otros. Actualmente es investigadora curatorial de la Bienal Climática (Avilés, Asturias, 2026), la primera bienal de arte y clima diseñada en España.