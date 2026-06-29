Resuelta la concesión de ayudas a la cosecha en verde para más de mil hectáreas solicitadas por 505 viticultores

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LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 29 de junio, la Resolución 271/2026 de concesión de la ayuda correspondiente a la convocatoria pública 2026 de cosecha en verde de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que beneficiará a 505 viticultores que recibirán 2.335.537,72 euros para actuar en una superficie de más de mil hectáreas.

De este modo, el Gobierno de La Rioja atenderá todas las solicitudes admisibles y realizadas por viticultores profesionales, titulares de viñedos inscritos en la DOCa Rioja de menos de 35 años y de variedad tempranillo, que tenían prioridad en la convocatoria. Además, también recibirán ayuda de los fondos FEAGA los 33 agricultores que se han comprometido a realizar el arranque, y suman 65 hectáreas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente recibió 619 solicitudes para realizar la cosecha en verde en 1.602 hectáreas. Al término del proceso de concesión, solo 33 solicitantes no tendrán ayuda para ninguna de sus parcelas, ninguno de ellos profesional agrario. El plazo para solicitar el pago de la ayuda y llevar a cabo las operaciones será del 1 al 15 de julio.

Los beneficiarios deberán comunicar la ejecución de la cosecha en verde dentro de ese mismo plazo, acto que se considerará como la solicitud de pago de la ayuda. Como en años anteriores, el Ejecutivo riojano cumplirá con los requisitos de la Intervención Sectorial del Vino comprobando que se ha realizado correctamente la cosecha en verde y el estado vegetativo en el 100% de las parcelas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA

La gestión de la medida de cosecha en verde en La Rioja ha permitido apoyar a 1.740 viticultores con 14 millones de euros en actuaciones realizadas en 3.604 hectáreas durante 2024, y a otros 1.037 solicitantes se beneficiaron de ayudas por importe de 12,2 millones para 3.400 hectáreas en 2025.

Con el objetivo de compensar los problemas de comercialización y pérdida de renta de las explotaciones vitícolas, el Gobierno de La Rioja realizó un esfuerzo financiero con fondos propios en los dos últimos ejercicios presupuestarios para habilitar una línea de ayuda dotada con 4,5 millones cada año, que permitió atender las solicitudes de 285 viticultores con una superficie conjunta de 1.200 hectáreas en 2024, y 764 para 1.184 hectáreas el año pasado.

Por otro lado, gracias a la obligatoriedad establecida de firmar contratos a precios acordes con ese objetivo de la rentabilidad, la medida de destilación benefició a 5.054 agricultores que recibieron ayudas por importe de 15 millones de euros en 2023, una cantidad que se incrementó a los 16 millones, que llegaron a 7.050 viticultores en el año 2024.

Las medidas puestas en marcha para apoyar al sector vitivinícola han contribuido a reestablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de vino, con el objetivo de paliar la situación de crisis de mercado. Cuando se iniciaron estas actuaciones, la ratio entre existencias y ventas se situaba en 3,8. Gracias al esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional, y unido a unas cosechas de menor producción, este indicador se encuentra actualmente en niveles cercanos al 3.

El Gobierno de La Rioja mantendrá su compromiso de apoyo a los viticultores riojanos, trabajando para devolver la rentabilidad al sector y desarrollando todas las iniciativas que estén a su alcance y que hayan sido acordadas por el propio sector. En este sentido, durante el próximo 2027 habilitará fondos propios para financiar la regulación de masa vegetal voluntaria. Para ello, la Consejería de Agricultura espera contar con la colaboración del resto de administraciones para completar la aportación con fondos por parte del Ministerio de Agricultura y de la ISV.