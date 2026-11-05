Reunión del MITECO y La Rioja para tratar la nueva Propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido hoy en la Secretaría de Estado de Energía con Belinda León, consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, para analizar las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

La reunión con el Gobierno riojano forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducidos en la nueva Propuesta, en el marco de su tramitación.

ADAPTACIÓN DEL PARQUE EXISTENTE

En el caso de La Rioja, la nueva Propuesta del MITECO contempla un incremento de la capacidad de 152 kilómetros de líneas eléctricas y la adaptación de tres parques de subestaciones para atender 17 MW de nueva demanda, la mayoría de carácter industrial y en las redes de distribución.

Tras la fase de audiencia se han modificado dos posiciones de la red de transporte, al objeto de atender las demandas solicitadas por el tejido industrial. Tras el horizonte 2030, se plantea una nueva subestación en Logroño y las actuaciones necesarias para reforzar el mallado de la zona en respuesta a las necesidades a medio plazo. La tramitación de estas nuevas infraestructuras permitirá su ejecución anticipada.