Una reunión del Observatorio sobre Violencia de Género valora la coordinación y el refuerzo de recursos en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, ha participado hoy, 15 de junio, en la séptima reunión del Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja, celebrada en las instalaciones del Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (SAVAS), en Logroño.

Durante el encuentro, convocado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Justicia e Interior, se han analizado las principales actuaciones desarrolladas en la comunidad autónoma en materia de prevención, sensibilización, atención y protección a las víctimas, así como el seguimiento de los programas financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

En su intervención, María Martín ha destacado que "la lucha contra la violencia de género exige una respuesta coordinada, permanente y comprometida de todas las administraciones e instituciones implicadas. En La Rioja seguimos reforzando los recursos y servicios de atención para garantizar una protección integral a las víctimas y avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres".

Asimismo, la consejera ha subrayado que "la prevención, la detección temprana y la atención especializada son pilares fundamentales de la acción del Gobierno de La Rioja, que mantiene su firme compromiso con las mujeres víctimas y con sus hijos e hijas".

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión es la presentación y aprobación del cuarto Informe Anual de Seguimiento de Actuaciones en Materia de Violencia de Género correspondiente a 2025, elaborado en cumplimiento de la Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.

El informe recoge un total de 318 actuaciones impulsadas por administraciones públicas, entidades sociales, colegios profesionales y otros organismos implicados en la prevención y erradicación de la violencia de género. Estas actuaciones se estructuran en torno a tres grandes ámbitos: desarrollo normativo y colaboración institucional, medidas de prevención, formación y sensibilización, y recursos de asistencia y protección a las víctimas.

MÁS DE 300 ACTUACIONES Y UNA AMPLIA RED DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Entre los datos presentados destacan las 117 mujeres víctimas de violencia de género atendidas por el Centro Asesor de la Mujer, las 344 mujeres atendidas a través del Programa de Atención Social Urgente por violencia de género y las 72 atendidas por violencia sexual. Asimismo, la Red de Alojamientos de Mujer de La Rioja ha prestado atención a 96 mujeres y 87 menores, mientras que la Red Vecinal contra la Violencia de Género ha realizado 2.725 actuaciones de acompañamiento, apoyo y traslado.

Durante la reunión también se ha informado del grado de ejecución de los proyectos financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este ámbito, La Rioja desarrolla 22 proyectos durante 2025 y justifica el 100 % de los fondos destinados a bienes corrientes, con una inversión de 2.255.101,51 euros.

Por otra parte, se ha dado cuenta de la actividad desarrollada por distintos programas y recursos especializados. Entre ellos, el Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (SAVAS), que atendió durante 2025 a 121 mujeres, el 84 % de ellas por agresión sexual, y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que prestan apoyo a 516 mujeres víctimas de violencia de género.

La sesión ha contado además con la participación de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de diferentes direcciones generales del Gobierno de La Rioja, entre las que destaca la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores o la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa, de la Delegación del Gobierno, del ámbito judicial, de colegios profesionales y de entidades sociales que trabajan en la atención y acompañamiento de las víctimas.

La directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, ha destacado que "el Observatorio constituye una herramienta esencial para evaluar las políticas públicas, compartir información entre instituciones y seguir mejorando la respuesta que ofrecemos a las víctimas desde todos los ámbitos de actuación".

Con esta nueva reunión del Observatorio, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género, fortalecer la protección de las víctimas y promover una actuación coordinada entre todos los agentes implicados.