La revista 'Fábula' celebra 30 años fiel a su compromiso con la creación literaria en castellano

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La revista literaria Fábula celebra su 30º aniversario este jueves, 18 de junio, con la presentación del número 59, en el que participan autores como Luis García Montero, Edurne Portela, José Ovejero, la ilustradora Alba Acurrucada, la autora riojana Rosa María Sandín y Antonio Díaz Mola, accésit del Premio Adonáis de Poesía.

Este número 59 inaugura la celebración del 30º aniversario de Fábula, que será presentado por Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración, en el salón de actos de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

El acto dará comienzo a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar el aforo disponible. Una vez concluido el acto, los suscriptores de la revista Fábula podrán asistir a un coloquio privado con Sáez Castán.

Javier Sáez Castán (Huesca, 1964) ofrecerá la charla 'Fábula ilustrada' y presentará sus próximos proyectos: la galería y taller de ilustración 'El Merendero', afincado en La Rioja, y el libro de próxima publicación Riojario, que recogerá ilustraciones y semblanzas de distintas personalidades relevantes de la región.

Editada por la Asociación Riojana de Lectores, Escritores y Artistas (ARLEA) y la Universidad de La Rioja, con la colaboración de la Fundación San Millán de la Cogolla, Fábula propone en esta ocasión un recorrido por los llamados thin places, un concepto procedente de la tradición celta que alude a aquellos lugares, momentos o experiencias donde la distancia entre lo cotidiano y lo extraordinario parece diluirse.

Javier Sáez Castán ilustra la publicación con una serie de obras de su proyecto Imágenes para una memoria del mundo. Completan la edición autores como Tamia Olga, Marcelo Uranga, César Mundaca, Víctor Cifuentes Hinarejos, Ricardo Chávez Castañeda, Florian García Mathys, Noelia Pereyra Schets, Raúl Gimeno o Lucero del Pilar Quiroga, entre otros.

La poesía ocupa un lugar destacado con la participación de Luis García Montero en la sección 'Se busca poeta', acompañado por una selección de autores contemporáneos en 'Letra en verso'.

La narrativa encuentra su espacio en 'Letra contada', donde conviven historias que transitan entre la memoria histórica, la observación de lo cotidiano y la exploración de los límites de la experiencia humana.

La sección 'Viñetas' incorpora el trabajo de Alba Acurrucada, 'Letra en persona' reúne a José Ovejero y Edurne Portela en el tradicional Cuestionario Fábula y 'Tapas de letra' ofrece reseñas literarias pensadas para que la lectura acompañe durante el periodo de descanso estival.

Especial relevancia adquiere también la sección 'Sin letra', una invitación a la contemplación a través de las imágenes, así como las ilustraciones de Javier Sáez Castán, que capturan momentos suspendidos en el tiempo y dialogan con la idea central de los thin places. Junto a ellas, las distintas secciones de la revista proponen al lector un viaje por esos espacios donde la realidad se vuelve más permeable y la literatura actúa como una forma de descubrimiento.

Con esta nueva entrega, Fábula inicia la conmemoración de tres décadas de trayectoria consolidando su compromiso con la creación literaria en castellano y con la construcción de una comunidad de lectores y escritores unida por la curiosidad, la imaginación y el placer de la lectura.