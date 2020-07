La revista IJIMAI de UNIR, en la posición 62/136 en la categoría de Inteligencia Artificial del Journal Citation Report

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La revista The International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IJIMAI), que edita la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), entra en el segundo cuartil (Q2) del prestigioso índice de ámbito científico Journal Citation Report (JCR), con un factor de impacto de 2.561.

IJIMAI es la única revista española que se indexa en la categoría 'Computer Sciencie, Artificial Intelligence', en la posición 62 de 136. Además, en la categoría de 'Computer Science, Interdisciplinary Aplications', ocupa la posición 52 de 109 revistas.

Este reconocimiento refrenda la calidad de los trabajos publicados por IJIMAI, la primera revista española especializada en Inteligencia Artificial indexada por JCR, la clasificación más importante de revistas científicas del mundo.

JCR mide el impacto de las investigaciones publicadas en revistas del propio índice, a través de la cita de otros investigadores en artículos dados a conocer, a su vez, en publicaciones indexadas en esta clasificación. De esta forma, se comprueban las citas cruzadas en los artículos de las revistas de mayor calidad científica a nivel internacional.

Para el editor y fundador de la revista, Rubén González, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de UNIR, "la entrada de IJIMAI en el segundo cuartil de la categoría 'Computer Science, Artificial Intelligence' afianza un proyecto con más de 10 años de historia".

Según González, "la ciencia abierta por y para todos es un bien tanto para la comunidad científica como para sociedad en general". Esto, añade, "permite avanzar en la divulgación de los resultados de muchos investigadores que se desempeñan para que todos seamos después beneficiarios de estos avances".

"Que IJIMAI sea la única revista española que se indexa en esta categoría no solo beneficia a UNIR, sino también a España, como medio facilitador de los avances científicos para la comunidad global", concluye el editor.

Desde su lanzamiento en 2008, esta revista de UNIR es un foro de discusión interdisciplinar para que científicos y profesionales puedan compartir los resultados de sus investigaciones y las novedades acerca de la Inteligencia Artificial.

Componen el equipo editorial, junto a González, Elena Verdú, profesora e investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR; Javier Martínez Torres, profesor de la Universidad de Vigo, y Vicente García Díaz, profesor de la Universidad de Oviedo.

El equipo fundador de la revista se completa con los doctores Jesús Soto Carrión (SEPES, Spain) y Óscar Sanjuán Martínez (CenturyLink, USA).

