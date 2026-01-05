Los Reyes Magos realizan su aterrizaje triunfal en Las Gaunas para llenar de magia e ilusión a todos los niños riojanos - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fieles a su cita con los niños y niñas riojanos sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han aterrizado en un helicóptero del batallón Bhelma III este lunes, 5 de enero, ante un abarrotadísimo campo de fútbol de Las Gaunas de Logroño lleno de ilusión, emoción y magia para saludar a todos los presentes y recibir, de mano de los más pequeños, las últimas cartas con sus peticiones para tenerlo todo preparado para la cita de esta noche.

Desde primera hora de la mañana, los más madrugadores se han ido agolpando en el exterior del campo de fútbol para hacer cola y poder coger buen sitio para observar, pañuelo blanco en mano, el aterrizaje del helicóptero. Sin ningún tipo de problemas, los Reyes Magos han llegado a la capital riojana pasadas las 10,30 horas cuando ha estallado la magia y la ilusión entre todos los asistentes.

Previamente, el campo de fútbol de Las Gaunas ha acogido un espectáculo con música, canciones y coreografías para amenizar la espera. La figura de Perseido, un ser mágico que junto a Ori han guiado a los Reyes Magos hasta Logroño, han saltado al campo de fútbol junto a alumnos de la academia 'Muévete' para invitar a todos a disfrutar de su baile navideño y olvidarse un poco del frío que reinaba en la capital.

"ALGUIEN HA ROBADO LAS CARTAS"

A pesar de que todo iba "sobre la marcha", uno de los momentos que se han vivido con más tensión antes de la llegada de Sus Majestades ha sido cuando, desde el espectáculo, han informado de que "alguien había robado las cartas de los niños riojanos" y, por tanto, los Reyes no sabían qué querían. Pero, de nuevo, Perseido y Ori han conseguido solucionar el problema y, finalmente, han entregado las cartas de todos.

Tras pasar los bailarines del centro artístico 'Más que danza' para ofrecer "un mix" de canciones, también han pasado por el campo de fútbol bailarines de la academia Conchi Mateo que han participado en una coreografía junto a la cantante riojana Marina Olivan. También han intervenido desde la Escuela de Canto Jorge Elías.

El momento más esperado ha llegado sobre las 10,40 horas cuando se ha empezado a oír el rugir del helicóptero del Batallón Bhelma III que anunciaba la llegada de los Reyes a la ciudad. Ahora sí, pañuelos blancos en mano para que supieran dónde tenían que aterrizar, la locura ha estallado cuando desde tierra han tomado contacto con el helicóptero que solicitaba autorización para aterrizar.

SUS MAJESTADES YA ESTÁN AQUÍ

La emoción era patente en todos los asistentes, grandes y pequeños, al observar cómo poco a poco iba tomando tierra el helicóptero y llegaba el momento más esperado por todos: Sus majestades ya estaban aquí.

El primero en bajar del helicóptero ha sido Melchor quien ha indicado que el viaje desde Oriente ha sido "estupendo". "Estamos muy emocionados de poder volver a estar aquí en Logroño. La entrada en Las Gaunas es seguramente la vista más bonita".

Además ha avanzado que este año "no habrá carbón para nadie" porque los niños y niñas riojanos "se han portado muy bien". Después, Gaspar ha asegurado que el viaje ha sido largo pero "siempre merece la pena llegar y ver el aspecto de Las Gaunas".

Se ha dirigido a los niños para agradecer que, a pesar del frío, "estén aquí. Estamos encantados de estar en esta ciudad y con estos niños a los que tanto queremos".

Ha querido trasladar un "mensaje de paz y de amor" aunque, eso sí, "esperamos que seáis un poquito mejores este año", les ha dicho a los niños riojanos.

"MÁS JUGUETES PARA DISFRUTAR EN FAMILIA"

Como ha avanzado "este año traemos más regalos que nunca pero, afortunadamente y eso me gusta, nos han pedido más juguetes para disfrutar en familia. Eso es lo más importante, jugar con alguien, con los abuelos, los amigos... siempre es mejor que hacerlo solo".

Finalmente, el Rey Baltasar ha asegurado que estaba "cargado de ilusión" por "volver a ver a todos los niños". Aunque "el frío ha sido intenso, hemos aguantado porque es un placer llegar aquí".

"Traemos un montón de regalos porque os habéis portado muy bien" por eso "os pedimos que sigáis así", les ha dicho a los niños.

Tras aterrizar, los Reyes Magos han recibido una carta por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha querido reflejar en su misiva "el sentimiento de muchos niños" que piden "algo que es de sentido común y de corazón". Han pedido "techo y vivienda para la gente que más lo pueda necesitar" también "trabajo y que la soledad no sea una realidad en Logroño".

"MEJORA DE NUESTRAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS"

"Yo por mi parte, les pido a los Reyes Magos que mejoremos nuestras comunicaciones, sobre todo en materia ferroviaria". Ha deseado que los Reyes Magos también puedan participar en el año Azcona que celebrará Logroño "porque la cultura es un enorme e inmenso regalo para el alma".

Por último, el alcalde ha pedido que esta convivencia "que se ve aquí hoy, que se respira en nuestra ciudad, pues siga siendo una feliz realidad, siga siendo el mejor regalo de nuestra ciudad".

Una convivencia, continúa, "en la que quepamos todos, de izquierdas, de derechas, mayores, jóvenes, los de aquí y los de allá, porque esa es la mejor obra política y social que se puede hacer", ha finalizado.

Tras atender a los medios de comunicación, los Reyes Magos han realizado su tradicional paseíllo por el campo de fútbol para saludar a todos y recoger las últimas cartas. Baltasar ha pedido finalmente que todos "se marchen pronto hoy a la cama" porque "tenemos mucho trabajo por delante".

Las puertas del Estadio Municipal de Las Gaunas se han abierto alrededor de las 09,00 horas de la mañana, para acoger un aforo de 14.450 personas, unos 900 más que en los años anteriores, cuando se vio reducido por la pandemia.

Para facilitar la llegada al campo de fútbol, se ha habilitado un servicio gratuito de autobús lanzadera.

En el dispositivo han participado personal de Logroño Deporte, Parque de Servicios, Policía Local, Bomberos de Logroño, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, servicio de limpieza, personal de portería y vigilantes del estadio.

LOS REYES MAGOS CONTINÚAN SU VISITA POR LA CAPITAL

Tras su llegada a Las Gaunas, posteriormente los Reyes Magos continuarán su visita al hospital San Pedro de Logroño, al Palacete de Gobierno donde les recibirá el presidente riojano, Gonzalo Capellán, también al Ayuntamiento donde saludarán a los niños desde un balcón, y seguirán su visita por la ciudad para culminar, a las 19,00 horas, en la gran cabalgata que paseará por el centro de la ciudad.