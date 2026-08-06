La Ribera del Ebro en La Rioja vuelve a estar este viernes en aviso amarillo ante el ascenso de temperaturas

Se esperan máximas de 36 grados en La Ribera del Ebro en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo ascenso de las temperaturas hará que mañana la Ribera del Ebro en La Rioja vuelva a estar en aviso de nivel amarillo (bajo) al esperarse máximas de 36 grados.

El aviso se activará de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ante el fenómeno de 'temperatura máxima' está previsto activar un aviso de nivel amarillo en La Rioja (Ribera del Ebro) desde las 13:00 horas de mañana, 7 de agosto, y hasta las 21:00 horas.

Desde la AEMET se ha advertido de que las altas temperaturas serán más probables en la mitad este de la zona.