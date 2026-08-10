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LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ribera del Ebro riojana en aviso amarillo por lluvias y tormentas este lunes que pueden ir acompañadas de granizo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto el riesgo por lluvias, que pueden acumular quince litros por metro cuadrado, se extenderá en la zona entre las 15,00 y las 21,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso de las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, se desarrollarán también entre las 15,00 y las 22,00 horas, con la misma probabilidad, entre un 40 y un 70 por ciento.