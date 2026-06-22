Riesgo amarillo hoy en la Ibérica por tormentas, y hasta naranja el miércoles en la Ribera por máximas de 40 grados

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LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja continuará esta tarde y en los próximos días en diferentes situaciones de riesgo, tanto por tormentas fuertes como, al igual que en las últimas jornadas, por temperaturas máximas extremas, que podrán alcanzar o incluso superar los 40 grados.

Así, y de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorólogicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Ibérica estará en riesgo amarillo por tormentas entre las 16 y las 00 horas de este lunes. Se especifica que estos fenómenos podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo.

A ello se suman los avisos de riesgo ya para el miércoles, con situación de nivel naranja en la Ribera del Ebro entre las 13 y las 21 horas del día 24, por temperaturas máximas que llegarán a los 40 grados, e incluso se advierte que "localmente podrían alcanzarse valores de 41 o 42 grados".

Igualmente, en el caso de la Ibérica, entre las 13 y las 21 horas del miércoles, el nivel de riesgo será amarillo, por temperatura máxima de 34 grados. En todos los casos, hay una probabilidad entre un 40 y un 70 por ciento de que se produzcan estos fenómenos.