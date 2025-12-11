'Rimana', De Vincenzo Cavero, Gana La Primera Edición Del Certamen UNIR - Cátedra Vargas Llosa De Relato Breve - UNIR

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS

El Certamen de Relato Breve, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) - , la Cátedra Vargas Llosa y la revista Casapaís, cierra su primera edición con un destacado éxito de participación: 548 escritores de España y Latinoamérica presentaron sus obras.

El jurado otorgó el primer premio al cuento 'Rimana', cuyo autor, tras la apertura de plica, resultó ser el escritor peruano Vincenzo Cavero.

El fallo fue decidido por unanimidad por Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y Guido Fittipaldi, editor de la Revista Casapaís.

El jurado destacó del relato ganador "su capacidad para construir un universo propio a partir de las tensiones de lo cotidiano, así como un lenguaje fresco que explora la oralidad con precisión y naturalidad".

UN GANADOR CON TRAYECTORIA LITERARIA EN ASCENSO.

Vincenzo Cavero (Lima, 1996) es egresado de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Educación del programa Parlamento Joven 2020 y organizador del Conversatorio Universitario 2021: Repensar la educación del Perú Bicentenario.

Ganador del certamen internacional de poesía El amor es volcán (Editorial Gold, Colombia, 2022), cuenta con poemas antologados en ese país y diversos reconocimientos en narrativa y poesía en universidades peruanas. Es autor del poemario Tardes de Portugal y socio fundador de la ONG ILCAS.

El escritor reflexionó sobre el papel de la literatura en la actualidad con las siguientes palabras: "Una de las ironías más deprimentes de la vida es saber que en el siglo XXI se cuenta con mayores recursos para ser escritor y, sin embargo, cada vez son más las personas que tienen menos que contarse".

"Escribir -prosigue- en este contexto no solo es conservar lo más humano y propio de nosotros, la palabra, sino salvar el 'nosotros' que nos dio alma desde que tuvimos ese fuego. Y en ello UNIR y la Cátedra Vargas Llosa cumplen con una misión más importante de la que creen; solo queda estar agradecido".

Como ganador del certamen, Cavero podrá participar en un seminario de la Escuela de Humanidades de UNIR y tendrá ventajas exclusivas para la matrícula en titulaciones oficiales del área, así como la publicación del cuento en el próximo número de la Revista Casapaís.

SOBRE UNIR.

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.

En España, imparte 55 grados, 155 másteres oficiales, 83 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 90.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional.

UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 105.000 estudiantes.

SOBRE LA CÁTEDRA VARGAS LLOSA.

La Cátedra Vargas Llosa nace en 2011 con el propósito de fomentar el estudio de la literatura contemporánea, potenciar el interés por la lectura y la escritura, apoyar la nueva creación literaria iberoamericana, analizar las ideas de nuestro tiempo y desarrollar modelos de innovación tecnológica para la educación, la investigación y la difusión científica y cultural, además de difundir la obra de Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010).

Para obtener estos fines, la Cátedra Vargas Llosa, un proyecto de la Fundación Internacional para la Libertad, desarrolla un ambicioso programa de actividades de corte académico, creativo y divulgativo.

Desde su lanzamiento en 2011, colabora con numerosas empresas e instituciones culturales y educativas de España, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, Francia y Suecia, reuniendo a distintas universidades que han concedido doctorados Honoris Causa u otras distinciones de relevancia al autor de La ciudad y los perros.

SOBRE REVISTA CASAPAÍS.

Casapaís es una revista literaria trimestral uruguaya que reúne voces emergentes y consagradas de la literatura en lengua española.

Fundada por Jan Queretz y Guido Fittipaldi con el propósito de generar un espacio libre, riguroso y sensible para la palabra escrita, la revista publica narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, periodismo literario, crítica literaria y cinematográfica, con una mirada atenta a las tensiones culturales, políticas y afectivas de nuestro tiempo.

Cada número se convierte en una pequeña casa compartida por escritores de distintas geografías, estilos y generaciones.

Casapaís cuenta con lectores en más de quince países y una comunidad en crecimiento. La revista apuesta por una literatura viva, plural y comprometida, que dialogue tanto con la tradición como con el presente.