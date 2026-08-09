En La Rioja, el 44,9% de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja o busca empleo

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LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

En La Rioja, el 44,9 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja o busca empleo, porcentaje que podría caer al 28,9 por ciento entre los jóvenes con discapacidad. En el marco del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, con el apoyo de Wärtsilä, presenta la decimoprimera edición del informe Jóvenes con discapacidad, motor de futuro, un análisis que basa sus conclusiones en una encuesta a 101 personas con discapacidad menores de 35 años, de las cuales un 75 por ciento está buscando trabajo.

El grueso de las personas encuestadas (51,4 por ciento) tiene entre 26 y 30 años; un 19,7 por ciento entre 21 y 25 años; un 18,1 por ciento 20 años o menos y un 10 por ciento entre 31 y 34 años. En esta edición, el informe pone el foco en las dificultades adicionales que afrontan los jóvenes con discapacidad para encontrar empleo y construir un proyecto de vida autónomo.

Aunque acceder al mercado laboral y emanciparse se ha convertido en un reto para toda una generación, las barreras adicionales que encuentran las personas con discapacidad intensifican este desafío y retrasan hitos fundamentales como el desarrollo de una carrera profesional, la independencia económica o el acceso a una vivienda. Radiografía del mercado laboral de los jóvenes con discapacidad

Un 71,1 por ciento de los jóvenes con discapacidad en edad laboral estaría fuera del mercado laboral en La Rioja La incorporación al mercado laboral continúa siendo uno de los principales desafíos para los jóvenes con discapacidad. En una etapa vital en la que el empleo representa la puerta de entrada a la independencia económica, la emancipación y la construcción de un proyecto de vida propio, las oportunidades siguen siendo notablemente inferiores a las del resto de jóvenes.

Según los datos del INE, la participación laboral de los jóvenes con discapacidad en España es especialmente reducida. Su tasa de actividad alcanza el 22,7 por ciento, muy por debajo de la registrada entre la totalidad de los jóvenes en España (36,5 por ciento) y también inferior a la del conjunto de las personas con discapacidad, que se sitúa en el 35,4 por ciento. En otras palabras, el 77,3 por ciento de las personas con discapacidad entre 16 y 24 años no tiene empleo ni lo busca.

Aunque la participación laboral de las personas con discapacidad de La Rioja es de las mayores de España y se sitúa en un 44,9 por ciento, continúa muy por debajo de la tasa de la población general (80 por ciento). A pesar de que no existen datos regionales desglosados por edad, si extrapolamos la brecha observada a escala nacional -donde la tasa de actividad de los jóvenes con discapacidad es un 35,7 por ciento menor-, la tasa riojana se situaría en torno al 28,9 por ciento. Esto implicaría que el 71,1 por ciento de los jóvenes con discapacidad en La Rioja no tendría empleo ni lo buscaría.

Esta baja participación evidencia que la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad constituye un reto de dimensiones mayúsculas en la región, dificultando aún más retos como la independencia económica, el desarrollo de una vida autónoma y su plena participación social.

Jóvenes con Discapacidad, motor de futuro, del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, las personas menores de 30 años con discapacidad tardan una media de 24,5 meses en encontrar empleo, reduciéndose este tiempo a la mitad entre las personas de su generación. Esta realidad se traslada al imaginario cultural de los jóvenes con discapacidad, interiorizándose en su propia percepción. Así, el 86 por ciento ve "muy difícil" acceder a un primer empleo y más de tres cuartas partes (76,5 por ciento) cree que tardará más de un año en encontrarlo.

Creo que encontrar un primer empleo me resultará muy difícil Creo que encontrar un primer empleo me resultará difícil Creo que encontrar un primer empleo me resultará fácil Creo que encontrar un primer empleo me resultará muy fácil.