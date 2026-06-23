La Rioja ha abonado 3,7 millones de euros del Bono Social Térmico 2025 a 13.147 beneficiarios riojanos vulnerables

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LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 23, por la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo que ya han sido abonados 3.690.631 euros correspondientes al Bono Social Térmico de 2025 a 13.147 beneficiarios riojanos vulnerables, el 96,1 % de los beneficiarios previstos inicialmente. La cifra total -13.675- incrementa en 1.180 las personas atendidas en 2024, cuando hubo 12.495 beneficiarios en La Rioja.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha explicado que el importe medio percibido por los beneficiarios de 2025 asciende a 280,30 euros, en un rango que comprende desde los 210,71 hasta los 400,69 euros de los vulnerables severos en función de la zona climática. Del total de beneficiarios de 2025, 6.253 son considerados vulnerables y 7.422, el 54 % del total, son consumidores vulnerables severos.

Han sido beneficiarios de este Bono, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año 2024, registrados en un listado facilitado por las comercializadoras de referencia. El procedimiento de este programa es automático, con un pago único anual y con comunicación directa con los beneficiarios sobre la cantidad a ingresar y la solicitud de un número de cuenta en el que proceder al ingreso.

La cuantía de estas ayudas se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en el presupuesto del Miteco, siendo gestionado el pago en nuestro territorio por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Bono Social Térmico, creado mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, complementa al Bono Social Eléctrico mediante ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

La pobreza energética afecta a aquellos hogares que no pueden satisfacer las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que puede verse agravada por disponer de una vivienda energéticamente ineficiente.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL BONO SOCIAL TÉRMICO

De lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. 941 29 41 65 - 941 29 11 00 ext. 33224 bonosocialtermico@larioja.org https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-...

Calcula tu Zona Climática http://www.bonotermico.gob.es/#beneficios/pvpc

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) http://www.iprem.com.es