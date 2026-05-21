La Rioja acepta el reparto de fondos del Plan de Vivienda "por responsabilidad"

Osés habla con la ministra (de espaldas) en la reunión. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha votado a favor del criterio de reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "por lealtad institucional y por responsabilidad y compromiso con los riojanos y, en especial, con favorecer la emancipación de los jóvenes", como ha defendido el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

Osés, por contra, ha trasladado este jueves el desacuerdo absoluto del Ejecutivo regional con la drástica reducción del 17% en la cuota de participación del Ejecutivo español al nuevo Plan.

"Una decisión incomprensible que el Ministerio ha tomado de manera unilateral y de espaldas a las comunidades autónomas, que resulta aún más grave precisamente en un momento en el que los ciudadanos exigen a las administraciones destinar más mecanismos de acceso a la vivienda", ha añadido.

Son declaraciones que ha realizado hoy el consejero durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en Madrid y en la que se ha aprobado el criterio de reparto del Plan Estatal Estatal de Vivienda 2026- 2030.

Un Plan que "llega tarde, lo que ha bloqueado las convocatorias de ayudas desde hace meses, y que ha sido elaborado por el Ministerio sin haber tenido ningún tipo de diálogo ni consenso con las comunidades", ha apuntado ante la ministra Isabel Rodríguez y el resto de responsables autonómicos de Vivienda.

32 MILLONES DE EUROS MÁS PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA.

"Frente a un Gobierno que demuestra no estar a la altura de las demandas de los españoles y de los riojanos, en La Rioja hemos incrementado un 76% la inversión destinada a políticas de fomento de la vivienda respecto a los tres primeros años de la legislatura pasada. Ya hemos destinado más de 76 millones de euros para afrontar el reto de la vivienda, 32 millones más que el Gobierno anterior", ha subrayado Osés.

"Y lo hemos hecho -ha afirmado- poniendo en marcha medidas pioneras como el Plan Revive, que ya ha movilizado más de 15 millones de euros y que se demostrado su eficacia para impulsar la vivienda y las oportunidades de los jóvenes en el medio rural".

Ello, ha reivindicado el consejero, "con un programa de avales (AvaLa Rioja) dotado inicialmente con 3 millones, para apoyar a los jóvenes que no cuentan con ahorros suficientes para pagar la entrada de su primera vivienda".

Además, el Gobierno de La Rioja ha reforzado esta legislatura la Hipoteca del Gobierno de La Rioja para mejorar las condiciones de financiación y reducir la carga que supone la compra de un hogar.

EL ALQUILER, UNA DE LAS PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO REGIONAL.

Favorecer el alquiler de vivienda está siendo otra de las prioridades del Ejecutivo regional. Más de 12 millones de fondos propios ha destinado a la construcción de 126 viviendas para ampliar el parque público de alquiler.

Además, ha concedido hasta ahora más de 3.500 ayudas para pagar el alquiler, con un total de 35,3 millones.

La Rioja también está ofreciendo soluciones para incrementar la oferta de alquiler en nuestra región, fuertemente lastrada a nivel nacional por la inseguridad jurídica que ha provocado la legislación estatal.

El programa Habita Rioja, gestionado por el IRVI, ya ha sacado al mercado más de 1.200 viviendas gracias a una receta sencilla: ofrecer garantía de cobro de la renta a los propietarios y precios asequibles a los inquilinos.