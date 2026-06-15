La Rioja acoge un foro científico internacional de enfermedades infecciosas transmitidas por bacterias intracelulares

El viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo, y la investigadora del (CIBIR), Aránzazu Portillo, presentan la International Conference on Rickettsiae and other Intracellular Pathogens - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá del 18 al 20 de junio la XIV Conferencia Internacional sobre Rickettsias y Otros Patógenos Intracelulares (ICRIP 2026), principal cita científica internacional dedicada al estudio de las enfermedades infecciosas transmitidas por bacterias intracelulares.

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa José Antonio Oteo, viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, y Arantza Portillo, presidenta del comité organizador e investigadora responsable del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores (CRETAV), adscrito al Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro.

Ambos han destacado el "honor" de que este foro se vaya a desarrollar en Rioja, en el que han puesto en valor el nivel de las comunicaciones y de los ponentes con más de 200 investigadores, clínicos y expertos en salud pública procedentes de 20 países.

El foro, que será inaugurado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, tendrá lugar en el IES Práxedes Mateo Sagasta.Esta será la segunda ocasión en la que La Rioja acoja este prestigioso encuentro científico, después de que la octava edición se celebrara en 2005 bajo la presidencia de José Antonio Oteo. De esta forma, el congreso regresa a la comunidad autónoma 21 años después, consolidando el reconocimiento internacional alcanzado por los investigadores del Sistema Público de Salud de La Rioja.

Los mayores expertos del mundo se dan cita en La Rioja Durante tres jornadas, ICRIP 2026 abordará los avances más recientes en epidemiología, microbiología, genómica, inmunología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades causadas por bacterias intracelulares, así como los retos derivados de la aparición de nuevos patógenos y de los cambios en la distribución geográfica de los artrópodos vectores que las transmiten.

La conferencia inaugural será impartida por el profesor David H. Walker, director ejecutivo del Centro de la Biodefensa de los Estados Unidos, considerado una de las figuras más destacadas de la rickettsiología contemporánea y referente internacional en el estudio de las enfermedades infecciosas emergentes.

Entre los asuntos que centrarán las distintas sesiones científicas figuran las infecciones causadas por rickettsias, la fiebre Q, las enfermedades producidas por bacterias de la familia Anaplasmataceae, las infecciones por Bartonella y Chlamydia, la interacción entre patógenos y hospedadores, la taxonomía de los microorganismos intracelulares y los mecanismos de transmisión por vectores.

Uno de los principales atractivos del programa será la mesa redonda dedicada al desarrollo de vacunas frente a patógenos intracelulares, que reunirá a algunos de los investigadores más reconocidos internacionalmente en este campo para analizar los avances más prometedores y los retos pendientes en la prevención de enfermedades emergentes. La relevancia de los ponentes y la calidad científica de las intervenciones convierten esta sesión en una de las más destacadas del congreso.

El encuentro incluirá mesas redondas sobre los diferentes temas objeto de la Conferencia Internacional, comunicaciones orales y presentación de pósteres científicos. En total, se expondrán más de 120 trabajos de investigación procedentes de centros de todo el mundo, reflejo del dinamismo y la relevancia creciente de este ámbito científico.

Además, la American Society of Rickettsiology y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) han concedido ayudas específicas para facilitar la participación de jóvenes investigadores cuyos trabajos han sido seleccionados entre los mejores de los presentados al congreso.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL LIDERAZGO CIENTÍFICO DE LA RIOJA

La celebración de ICRIP 2026 supone un importante reconocimiento a la trayectoria investigadora desarrollada durante las últimas décadas por los profesionales del Sistema Público de Salud de La Rioja dedicados al estudio de las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores.

Este liderazgo ha sido impulsado de forma decisiva por José Antonio Oteo, fundador del CRETAV y actual viceconsejero de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja. Las investigaciones del Dr. Oteo y su equipo han situado a La Rioja en la vanguardia internacional mediante hitos como la descripción de nuevos agentes infecciosos, la identificación de la denominada Rickettsia rioja o Rickettsia vini y la participación en la primera detección del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Autor de más de 450 publicaciones científicas, José Antonio Oteo lidera además investigaciones pioneras sobre zoonosis, microbiota, y patógenos emergentes bajo la perspectiva One Health.

A esta trayectoria se suma la labor de la doctora Arantza Portillo, actual responsable del CRETAV en el CIBIR, cuya actividad científica ha sido clave para consolidar el prestigio internacional de la unidad de investigación. Su trabajo, contribuye al avance del conocimiento sobre las zoonosis y los microorganismos emergentes transmitidos por artrópodos vectores, mejorando su detección, caracterización y diagnóstico. Destaca, asimismo su participación en la identificación, junto al Dr. Oteo, de especies bacterianas de relevancia internacional, y de nuevas enfermedades infecciosas como el DEBONEL

La labor conjunta de ambos investigadores y de los equipos que han liderado durante las últimas décadas ha convertido al CIBIR y al Hospital Universitario San Pedro en centros de referencia internacional en el estudio de las enfermedades infecciosas emergentes transmitidas por artrópodos vectores, una posición que vuelve a quedar refrendada con la celebración en La Rioja de la cita científicas más importante del mundo en este ámbito.

Un foro para afrontar los desafíos de las enfermedades emergentes Las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores constituyen uno de los principales desafíos actuales para la salud pública mundial. Factores como el cambio climático, la globalización o las modificaciones de los ecosistemas están favoreciendo la expansión de microorganismos capaces de provocar enfermedades emergentes y reemergentes tanto en humanos como en animales.

En este contexto, ICRIP se ha consolidado como el principal foro internacional para el intercambio de conocimiento científico y la creación de redes de colaboración entre especialistas de todo el mundo. Así, la celebración de esta cita en La Rioja contribuirá a impulsar nuevos proyectos de investigación y reforzará la proyección internacional de la comunidad autónoma en el ámbito de la investigación biomédica. Más información y programa científico: www.icrip2026larioja.com