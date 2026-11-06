La Rioja acoge una nueva cita de 'Cosecha del 27', con el vino como hilo conductor - FLORENTINO MARTÍNEZ

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cordovín acogerá este sábado, 7 de noviembre, la segunda de las citas de Cosecha del 27, un proyecto cultural que propone acercarse a la Generación del 27 desde una perspectiva diferente: la relación entre literatura, naturaleza y territorio. El encuentro tendrá lugar a las 19,00 horas en las Bodegas Florentino Martínez y situará la uva y la cultura vitivinícola riojana en el centro de una experiencia que combina creación escénica, música y participación ciudadana. Sobre el escenario, la actriz asturiana Paula del Estal y la música Mónica Acevedo, que interpretará piezas de la época.

Cosecha del 27 forma parte de las iniciativas vinculadas al centenario de la Generación del 27. El proyecto propone una mirada contemporánea y descentralizada sobre su legado, conectando la literatura con la memoria y las tradiciones de distintos territorios y acercando la creación cultural a las comunidades locales.

Parte de una idea: la obra y la naturaleza nos sobreviven. Un árbol que permanece en el lugar donde vivió un poeta, una higuera que sigue dando fruto o una tradición agrícola transmitida de generación en generación son también formas de conservar la memoria. Desde esta perspectiva, el proyecto establece un diálogo entre la cosecha de la tierra y la de la creación literaria, reivindicando la vigencia de unas voces que continúan dando frutos cien años después.

La propuesta se acerca a la obra de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Concha Méndez y Margarita Ferreras a través de una experiencia artística que integra textos literarios, interpretación escénica, música en directo y elementos visuales. El objetivo es alejarse del recital convencional para acercar estos autores al público mediante un formato que conecta la palabra con el entorno y la experiencia compartida.

"Queríamos acercarnos a la Generación del 27 desde una mirada diferente, explorando qué permanece vivo de su legado cien años después. La naturaleza nos ofreció una forma de reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y la capacidad de la creación artística para seguir dando frutos. Nos interesa que la poesía no se quede únicamente en las palabras, sino que cobre vida a través de la escena y conecte con las experiencias de quienes participan en cada encuentro" explica Alicia Andrés Ramos, directora y autora de estos encuentros.

LA TRADICIÓN VITIVINÍCOLA COMO EXPRESIÓN DE LA IDENTIDAD RIOJANA

En La Rioja, la conexión con la uva permitirá explorar la cultura vitivinícola como patrimonio vivo y expresión de la identidad riojana. El fruto servirá de hilo conductor entre la literatura y los conocimientos, recuerdos y tradiciones ligados a la tierra, los cultivos y los oficios tradicionales.

La jornada se articulará en dos momentos complementarios. El primero será una experiencia escénica con textos de la Generación del 27 interpretados en diálogo con música en directo. A continuación, la denominada Rueda de memoria abrirá un espacio participativo en el que las personas asistentes podrán compartir recuerdos, relatos y experiencias vinculados a los frutos, los paisajes y las tradiciones de su entorno.

Este intercambio busca construir un archivo vivo de memorias locales, conectando el patrimonio cultural con la experiencia de la comunidad y la creación contemporánea.

CUATRO CITAS PARA CONECTAR LITERATURA, PAISAJE Y TRADICIÓN

La cita de Cordovín es la segunda de un recorrido por cuatro localizaciones que vincula la literatura con los frutos y las tradiciones de sus respectivos territorios. Tras el primer encuentro en Nava, Asturias, el 24 de octubre y esta segunda cita en La Rioja, el proyecto continuará el 14 de noviembre en el Parador de Turismo de Corias, en Cangas del Narcea; y el 21 de noviembre en el Museo de la Cultura del Olivo, en Baeza (Andalucía).

Cada encuentro establece una relación específica con el paisaje y la producción local: la manzana y la sidra en Asturias, la uva y el vino en La Rioja y en Cangas del Narcea, y el olivo y el aceite en Baeza. El propósito es acercar la cultura al cultivo y el cultivo a la cultura, haciendo de cada representación una experiencia vinculada al lugar que la acoge.

Este proyecto cuenta con una ayuda del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y con la colaboración del Museo de la Sidra de Nava, Bodegas Florentino Martínez y el CEIP Rural La Rioja, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la D.O.P. Vino de Cangas y el Parador de Turismo de Corias, así como el Museo de la Cultura del Olivo de Baeza.