La Rioja activa su Plan de alerta y prevención frente al calor extremo para proteger a la población más vulnerable

Archivo - Una pareja mayor caminan con un carro de la compra - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha activado el Plan de Alerta, Prevención y Control de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja con el objetivo de prevenir y minimizar los riesgos que las altas temperaturas suponen para la salud de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

El dispositivo, que permanecerá activo hasta el 30 de septiembre, establece un sistema de vigilancia sanitaria y meteorológica para anticipar situaciones de riesgo derivadas del calor extremo y coordinar la respuesta de los servicios sanitarios, sociales y de emergencias.

El plan contempla, además, criterios de flexibilidad para actuar fuera de este periodo si las condiciones meteorológicas así lo requieren. La exposición a temperaturas elevadas puede provocar efectos adversos sobre la salud, como deshidratación, agotamiento por calor, insolación o golpe de calor, además de agravar patologías previas.

El impacto es mayor en personas mayores, lactantes y menores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas o en tratamiento farmacológico, personas con discapacidad o dependencia, quienes viven solas o en condiciones de vulnerabilidad social.

El sistema de alerta se articula en cuatro niveles de riesgo -verde, amarillo, naranja y rojo- en función de las previsiones meteorológicas y su posible impacto en la salud. Cuando se detecten situaciones de riesgo, se reforzará la información preventiva a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios y sociales, así como el seguimiento de las personas especialmente vulnerables.

El Plan prevé la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales, ayuntamientos y entidades colaboradoras para facilitar la identificación y atención de personas con mayor riesgo, reforzar la vigilancia epidemiológica y activar, si fuera necesario, medidas adicionales de respuesta ante situaciones de emergencia.

La prevención es la herramienta más eficaz La Consejería de Salud y Políticas Sociales recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar los efectos del calor extremo y recomienda adoptar medidas básicas de autoprotección, como mantener una hidratación frecuente, evitar la exposición al sol y la actividad física intensa en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos o ventilados, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a menores, personas mayores y pacientes crónicos.

Asimismo, se aconseja prestar atención a síntomas como mareo, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, temperatura corporal elevada o alteraciones de la conciencia, que pueden ser indicativos de un problema relacionado con el calor y requerir atención sanitaria urgente.

Desde el Gobierno de La Rioja se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para extremar la vigilancia sobre familiares, vecinos o personas del entorno que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad, especialmente quienes viven solas o presentan limitaciones de autonomía, con el fin de detectar de forma precoz posibles situaciones de riesgo y actuar con rapidez.