La Rioja actualiza al alza las indemnizaciones a ganaderos para cubrir los daños ocasionados por ataques de lobo

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LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica este martes la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que se actualiza y aumenta el importe de las indemnizaciones que se pagan por los daños ocasionados por el lobo sobre el ganado y los perros de guarda, en los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, e incluye también los ocasionados por buitre y zorro.

Este incremento del valor se apoya en el informe de 'Cálculo de las indemnizaciones a explotaciones de ganadería de La Rioja por ataques de fauna silvestre', firmado el pasado 30 de septiembre de 2026 por el Área de Cadena Alimentaria y Estadística, perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Rural, que concluye la necesidad de actualizar al alza los importes aprobados en noviembre de 2023 y julio de 2024 para que cubran las pérdidas económicas actuales que supone cada ataque.

A su vez, también se modifican los importes de las indemnizaciones correspondientes a los gastos veterinarios derivados de la cura de animales heridos por ataques del lobo.

Las indemnizaciones por ataque fauna silvestre abarcarán los daños sufridos en toda la comunidad autónoma, excepto los causados por zorros, que se aplicarán únicamente en los ataques que sucedan en el ámbito de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda y los Cotos Sociales de La Rioja.

IMPORTES AL ALZA PARA REFLEJAR LA SITUACIÓN ACTUAL.

El importe de las indemnizaciones aumenta en un 19,5 % en el caso del ovino y caprino hasta alcanzar los 235,14 euros por animal muerto en el caso de las hembras y entre 320 y 470 euros para los carneros según sean o no selectos.

En el caso del vacuno la indemnización aumenta un 11,5 % hasta alcanzar los 1.109,75 euros, y en equino se incrementa en un 29 % situándose en los 1.872,23 euros para yeguas, 1.286,09 euros para potros de hasta 15 meses, y quedándose en 910,50 euros cuando su edad sea menor a los 8 meses.

En el caso de los perros de guarda, los precios se fijan en 315 euros para mastines cachorros, 210 euros para pastores cachorros, 420 euros para mastines adultos y 315 euros para perros pastores adultos.

Cuando el ganado ovino, bovino y equino presente heridas calificadas como muy graves, aunque el animal tenga posibilidad de recuperación, el ganadero recibirá una indemnización similar a la correspondiente a animales muertos, al considerar que su actividad reproductiva queda dañada de forma irreversible. En este caso, la res no podrá ser indemnizada por futuros ataques.

En los casos con heridas graves, el ganadero de ovino recibirá una indemnización similar a la correspondiente a animales muertos, se fijan 355,91 euros para bovino y 332,57 euros para equino.

Para las afecciones moderadas y leves, las cuantías serán de 84,83 euros para ovino, de 132,42 euros para bovino y 120,75 euros para equino. La catalogación de la afección se realizará mediante informe emitido por el veterinario que atienda la explotación y deberá indicar el número de identificación del animal tratado.

En cuanto a los daños graves generados en perros destinados al cuidado del ganado, se establecen unas cuantías de 297,64 euros por animal adulto de raza mastín y de 256,11 euros por animal adulto de razas pastor.

El nuevo baremo de indemnizaciones por daños ocasionados por la fauna silvestre entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOR. No obstante, serán de aplicación a los expedientes de responsabilidad patrimonial que se encuentren en tramitación por daños ocasionados por lobo, buitre o zorro, con efecto retroactivo a los ataques producidos desde el 1 de octubre de 2026.