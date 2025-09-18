La Rioja adjudica las obras de construcción de 9 viviendas de alquiler asequible en Calahorra por un valor de 1,1M - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del IRVI, ha adjudicado las obras de construcción de nueve viviendas públicas en la localidad de Calahorra por un importe total de 1.160.309,32 euros. Esta promoción, que será ejecutada por la UTE CJM Obras y Gestión Sostenible y CYCASA Canteras y Construcciones, estará destinada al alquiler asequible y contará con un cupo específico de reserva para los jóvenes.

Esta actuación comprende la ejecución de tres viviendas de 3 dormitorios, cuatro de 2 dormitorios y dos de 1 dormitorio, cuyas superficies útiles oscilarán entre 34,81 y 74,15 metros cuadrados, todas ellas dotadas con terraza y trastero. Las unidades de 3 dormitorios contarán con dos cuartos de baño, y el resto dispondrán de uno.

Las viviendas se habilitarán en un esqueleto de hormigón ya construido en la Plaza de la Verdura. El edificio, que será energéticamente eficiente para reducir las emisiones y favorecer el ahorro en los consumos, está distribuido en sótano, planta baja, planta primera y segunda, y planta bajo cubierta.

Calahorra contará con 27 viviendas de alquiler asequible Dicha promoción es la segunda que impulsa el IRVI en Calahorra, donde ya se están construyendo 18 viviendas en el edificio de Peones Camineros, un proyecto de rehabilitación que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros. Sumada a la actuación de la Plaza de la Verdura, la capital riojabajeña contará el próximo año con un total de 27 viviendas de alquiler asequible a disposición de las familias y jóvenes.

Con este trámite, ya se han adjudicado los seis proyectos destinados al alquiler asequible impulsados esta legislatura, de los que tres ya están en fase de construcción, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda de los riojanos, así como la emancipación del colectivo joven.

Se trata de 126 viviendas repartidas entre Logroño, Calahorra, Haro, Torrecilla en Cameros y Alfaro, que supondrán una inversión superior a los 18 millones de euros. De esta cuantía, más de 12 millones han sido financiados por los Presupuestos Generales de La Rioja, que sufragará la cuantía restante a través de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.