El Rioja Los Altares 2016, entre los galardones entregados por el Ministerio de Agricultura a Mejores Vinos

Los Altares 2016, de la DOP Rioja, de Unión Vitivinícola, de Cenicero (La Rioja) - MARQUÉS DE MURRIETA

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Altares 2016, de la Denominación de Origen Calificada Rioja y perteneciente a Marques de Cáceres, se encuentra entre los caldos reconocidos por el Ministerio de Agricultura a Mejores Vinos.

El Boletín Oficial de España (BOE) ha publicado hoy la orden de concesión de los premios Alimentos de España a los Mejores Vinos 2026, un galardón que "reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional".

Con él, ha trasladado la Delegación del Gobierno, se "promueven los vinos amparados por Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas reconocidas por la Unión Europea.

El galardón a Mejor Vino Tinto ha sido para Aires de Garbet 2021, de la DOP Empordà, elaborado por Cavas del Castillo de Perelada, de Peralada (Girona).

Se trata de un vino elaborado exclusivamente con garnacha procedente de la finca Garbet, criado en barricas de roble francés. El jurado ha destacado la trayectoria centenaria de la bodega, su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo del medio rural y su proyección internacional.

Mejor vino blanco ha recaído en Los Altares 2016, de la Denominación de Origen Calificada Rioja, perteneciente a Unión Vitivinícola, de Cenicero (La Rioja).

Elaborado a partir de viuras viejas y variedades minoritarias de viñedos de altura, este vino representa una reinterpretación de los grandes blancos de guarda de Rioja.

El jurado ha reconocido la excelencia de la bodega, su presencia en más de 140 países, su apuesta por la innovación enológica y su compromiso con la sostenibilidad.

Mejor vino rosado ha sido entregado a Inurrieta Mediodía Rosado 2025, de la DOP Navarra, de Inurrieta, de Falces (Navarra), elaborado con las variedades cabernet sauvignon, merlot, graciano, garnacha y syrah, destaca por su frescura, equilibrio y complejidad.

El jurado ha valorado la apuesta de la bodega por la investigación y el desarrollo, la sostenibilidad, la internacionalización y su contribución al desarrollo del medio rural.

Mejor vino espumoso Cuvée D.S. 2019, de la DOP Cava, elaborado por Freixenet, de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), considerando que este cava destaca por su complejidad aromática, textura cremosa y equilibrio.

El jurado ha reconocido el liderazgo internacional de la compañía, su apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

Mejor vino de licor Fino La Honda, de la DOP Jerez-Xérès-Sherry, de Grupo Osborne, de El Puerto de Santa María (Cádiz), elaborado con uva palomino fino y sometido a una crianza biológica de aproximadamente doce años mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras.

El jurado ha destacado la trayectoria de más de 250 años de la compañía, su liderazgo internacional y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

En esta edición han participado 23 bodegas (seis en la modalidad de vino tinto, cinco en la de vino blanco, tres en la de vino rosado, cuatro en la de vino espumoso y cinco en la de vino de licor) que, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria, habían obtenido previamente una de las cinco mejores puntuaciones en el concurso internacional de vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores en 2026.

El jurado ha estado compuesto por representantes del sector vitivinícola (Federación Española del Vino, Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y Unión Española de Catadores) y de la dirección general de Alimentación.

Además de la calidad organoléptica de los vinos, acreditada mediante las puntuaciones obtenidas en el concurso internacional Bacchus 2026, el jurado ha valorado aspectos como el esfuerzo comercializador e innovador de las empresas elaboradoras, su contribución a la agricultura local y al medio rural, la sostenibilidad ambiental y su aportación a la imagen de los Alimentos de España.