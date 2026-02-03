Rioja ameniza la cuenta atrás para los Goya

El director Oliver Laxe en los actos previos de Los Goya - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cine español encamina los pasos a su gran cita anual, los Premios Goya, que celebrarán su gala el próximo 28 de febrero en Barcelona y volverán a contar con la Denominación de Origen Calificada Rioja como vino oficial y exclusivo del evento.

Como antesala a la gran noche del cine español, Rioja ha estado una vez más muy presente en los actos previos a la Gala, especialmente en el tradicional encuentro de nominados y nominadas, celebrado esta pasada noche del lunes en el Real Casino de Madrid. Este espacio emblemático reunió a directores, directoras, actores, actrices, guionistas y otros profesionales del sector para celebrar las candidaturas en un ambiente distendido y lleno de emoción.

Los vinos de Rioja maridaron el cóctel servido en el evento y protagonizaron los brindis de los asistentes y nominados. Muchos de ellos se acercaron al espacio habilitado por la Denominación para degustar los vinos, intercambiar impresiones y desearse suerte en la recta final de la carrera por la estatuilla.

Durante el encuentro, Rioja hizo además entrega de 26 botellas especiales y personalizadas, creadas expresamente para la ocasión como reconocimiento a la calidad del trabajo de nominados y nominadas que dan forma y relevancia al cine español.

Nombres como Aitor Arregui, Alauda Ruiz de Azúa, Susana Abaitua, Miriam Gallego, Carla Simón, Oliver Laxe, Álvaro Cervantes y Manolo Solo recibieron este obsequio simbólico que une talento, excelencia y pasión por el cine y por el buen vino, brindando con Rioja y con ilusión por esta 40ª edición que culminará el próximo 28 de febrero en Barcelona.