La Rioja amplía el presupuesto para la mejora y modernización de explotaciones agrarias hasta los 5,7 millones

Archivo - Cultivo de champiñón - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha sido informado este martes, por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, de la Resolución provisional de concesión de las ayudas destinadas a inversiones para modernización y mejora de explotaciones agrarias.

Una convocatoria, como ha reseñado el portavoz del Ejecutivo regional Alfonso Domínguez, "en la que el Gobierno riojano ha realizado un nuevo esfuerzo económico para atender el cien por cien de las solicitudes que cumplían los requisitos de admisibilidad en la convocatoria 2026".

Con la ampliación de la partida presupuestaria hasta los 5,7 millones de euros, el Gobierno de La Rioja apoya a 182 agricultores y ganaderos de 79 municipios para llevar a cabo 425 inversiones, necesarias no solo para impulsar el relevo generacional en la comunidad autónoma sino para garantizar la rentabilidad del sector agroganadero que busca adaptarse a las nuevas realidades normativas y de mercado, mejorar su gestión y ser más competitivo.

Del total de las ayudas solicitadas, 203 se destinarán a financiar bienes inmuebles con especial relevancia de las actuaciones de modernización para cultivos de champiñón y seta (12), de explotaciones frutícolas (14) y ganaderas (14); destacando las dirigidas a la eficiencia del riego (39) y a la instalación de mallas antigranizo (12).

Las 222 restantes servirán para invertir en diferentes tipos de maquinaria agrícola como la adquisición de tractores (27), máquinas para el laboreo y preparación del terreno (25), los sistemas de autoguiado y GPS (16) y las sembradoras de siembra directa (11). La inversión total para la mejora y modernización de explotaciones agrarias supera este año los 10,5 millones de euros.

Entre las características de los solicitantes admitidos, el 98,35 % son explotaciones prioritarias y el 30,21 % de los titulares son jóvenes menores de 41 años.

En las dos últimas convocatorias (2025 y 2026), el Ejecutivo riojano ha hecho el esfuerzo de ampliar el presupuesto para poder cubrir todas las solicitudes, dando prioridad por primera vez a sectores estratégicos como son la ganadería extensiva, la fruta de pepita y el champiñón y la seta.

La convocatoria de este año priorizaba aquellas inversiones vinculadas a sectores estratégicos en el tejido agroalimentario riojano como son el champiñón y la seta y los frutales de pepita, valorando su relevancia económica pero también su papel clave en la diversificación productiva y en la generación de empleo en el medio rural.

De este modo, las inversiones de este tipo de explotaciones podían acceder a una subvención de entre un 60 y un 80 por ciento sobre el importe admisible.

Tras la publicación de la resolución de concesión de las ayudas a inversiones para la mejora y modernización de explotaciones agrarias en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), sectores estratégicos como el champiñón y la seta recibirán cerca de 1,33 millones de euros; mientras que otros 780.000 euros repercutirán en explotaciones ganaderas, y 540.000 euros en el sector frutícola.

El resto del presupuesto de la convocatoria se destinará a cultivos industriales, cereales y viñedo, principalmente.

Estas subvenciones, que existen desde 1994, tienen como finalidad fomentar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica de las explotaciones agrarias riojanas, garantizando su viabilidad y contribuyendo al relevo generacional en el medio rural.

A lo largo de este periodo se han tramitado 8.566 expedientes de ayuda, por una inversión total superior a los 310 millones de euros.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la modernización del sector agrario riojano, impulsando la inversión productiva, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica, con especial atención a los cultivos emblemáticos del territorio rural riojano, como el champiñón, la seta y los frutales de pepita.