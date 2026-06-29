'Por La Rioja' apoya el plan de caminos rurales, pero pide "más recursos y menos burocracia"

LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' ha mostrado su apoyo al Plan Caminos + presentado por el Gobierno de La Rioja para mejorar y mantener la red de caminos rurales de la comunidad, al considerar que se trata de una iniciativa necesaria para los pequeños municipios, el sector agrario y ganadero y la vertebración del territorio. No obstante, pide "más recursos y menos burocracia".

La formación regionalista recuerda que "la mejora de los caminos rurales es una demanda que Por La Rioja ha planteado en varias ocasiones, especialmente tras los daños sufridos en numerosos municipios por las tormentas de los últimos años y ante la dificultad de muchos ayuntamientos para afrontar estas reparaciones con medios propios".

Desde 'Por La Rioja' subrayan que los caminos rurales no son infraestructuras menores. Son vías básicas para el trabajo diario de agricultores y ganaderos, para el acceso a fincas y explotaciones, para la prevención y extinción de incendios, para la seguridad de los usuarios y para evitar daños en maquinaria agrícola.

"Vertebrar La Rioja también es cuidar sus caminos rurales. No se puede hablar de apoyo al campo ni de lucha contra la despoblación si los pueblos no tienen recursos suficientes para mantener unas infraestructuras que son esenciales para su economía diaria", señalan desde Por La Rioja.

La formación regionalista valora positivamente que el Gobierno regional reconozca la necesidad de apoyar a los pequeños ayuntamientos en la tramitación, financiación y ejecución de estas actuaciones.

Sin embargo, advierte de que la dotación económica prevista "debe reforzarse si el objetivo es responder de forma realista al deterioro acumulado de muchos caminos rurales". Por La Rioja considera "especialmente importante que el plan no se quede en una convocatoria más, sino que se traduzca en actuaciones rápidas, bien priorizadas y con el menor coste administrativo posible para los municipios con menos personal y menos recursos técnicos".

"Muchos ayuntamientos pequeños no tienen arquitecto, ingeniero, personal administrativo suficiente ni capacidad económica para adelantar gastos o preparar expedientes complejos. Si no se reduce la burocracia y no se les presta asistencia técnica real, muchas ayudas acaban siendo difíciles de aprovechar precisamente para quienes más las necesitan", añaden desde la formación regionalista.

SERVICIO TÉCNICO

'Por La Rioja' pide al Gobierno regional que acompañe el plan con "una oficina o servicio técnico de apoyo a los municipios, modelos simplificados de solicitud, calendarios claros,criterios objetivos de prioridad y mecanismos que eviten que los ayuntamientos pequeños tengan que soportar una carga administrativa desproporcionada".

La formación regionalista reclama también que "se refuercen los recursos económicos destinados a caminos rurales, especialmente en municipios con varios núcleos de población, zonas agrarias con uso intensivo, caminos dañados por tormentas y accesos esenciales para explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales".

Por La Rioja considera que la mejora de los caminos rurales "debe entenderse como una política estructural de territorio, no como una actuación puntual". Por ello, plantea que el Gobierno regional publique un mapa de necesidades, un calendario plurianual de intervenciones y un balance anual de actuaciones ejecutadas por municipio.

"Apoyamos que se actúe en caminos rurales, pero pedimos ambición, continuidad y sensibilidad con los pueblos pequeños. La Rioja rural necesita menos anuncios y más ejecución real sobre el terreno", señalan desde Por La Rioja.

La formación regionalista concluye que el Plan Caminos + puede ser un primer paso positivo, pero insiste en que deberá reforzarse con más presupuesto, menos burocracia y mayor apoyo técnico si quiere responder de verdad a las necesidades del mundo rural riojano. "Los caminos rurales son economía, seguridad, agricultura, ganadería y territorio. Cuidarlos es defender La Rioja", concluye Por La Rioja.