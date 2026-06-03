La Rioja apuesta por digitalizar el sector agroganadero con inversiones en 117 explotaciones por valor de 2,8 millones

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha destinado un total de 2.831.946,88 euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation, a fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agrario y ganadero riojano, en el marco del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería.

A través de la primera convocatoria de ayudas se apoyaron proyectos presentados por 60 beneficiarios, con una financiación total de 1.326.226,04 euros. Posteriormente, la segunda convocatoria fue resuelta con un importe de 1.190.584,73 euros. De las 97 solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, 54 expedientes fueron subvencionados íntegramente, quedando una lista de espera de 42 solicitudes.

El cumplimiento de los objetivos de ejecución por parte del Gobierno de La Rioja permitió acceder posteriormente a fondos extraordinarios procedentes de remanentes no ejecutados por otras comunidades autónomas. En concreto, un total de 470.322,22 euros que ha hecho posible atender todas las solicitudes incluidas en la lista de espera y que cumplían los requisitos exigidos.

Entre las actuaciones financiadas destacan 113 adquisiciones de equipos de agricultura de precisión y 59 inversiones destinadas a la adaptación de equipos ya existentes. Las inversiones subvencionadas incluyen tractores, abonadoras, sistemas de autoguiado y equipos de aplicación de fitosanitarios y fertilizantes de dosificación variable de última generación, que contribuyen a modernizar las explotaciones agrarias y ganaderas mediante un uso más racional, preciso y sostenible de los recursos e insumos.

En total han sido 117 los agricultores y ganaderos riojanos que finalmente se han beneficiado de estas ayudas adquiriendo hasta 172 unidades de maquinaria de precisión, tecnologías 4.0, así como inversiones en eficiencia energética y energías renovables, donde destacan los equipos de aplicación de productos fitosanitarios (27 %), los tractores (23 %) y los autoguiados (20 %).

Por tipología de inversión, entre otras, destacan 4 actuaciones dirigidas a la mejora de la gestión ganadera; 67 orientadas a la reducción del uso de productos químicos, como fertilizantes y fitosanitarios; 9 destinadas a disminuir la erosión en las labores de siembra y trabajo del suelo; una relacionada con el control de trazabilidad y calidad en la recolección; y 31 enfocadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de combustible.