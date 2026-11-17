La Rioja autoriza su primer helipuerto con la colaboración de AESA - MINISTERRIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha autorizado la apertura al tráfico del helipuerto del Hospital San Pedro, en Logroño, destinada a facilitar las operaciones de transporte sanitario aéreo. Se trata del primer helipuerto de uso restringido autorizado por el Gobierno riojano, con el apoyo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en el ejercicio de sus competencias en esta materia.

Esta autorización supone un nuevo paso en la aplicación del modelo competencial previsto para aeródromos y helipuertos de uso restringido y refuerza la coordinación entre las comunidades autónomas y AESA para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad operacional.

UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La tramitación del expediente ha contado con la colaboración de las distintas administraciones y organismos implicados. En este contexto, AESA ha prestado apoyo técnico a la Dirección General de Infraestructuras Gobierno de La Rioja durante el procedimiento, atendiendo las consultas planteadas y desarrollando las actuaciones que le corresponden en materia de supervisión de la seguridad operacional.