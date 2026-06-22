La Rioja avanza hacia una atención sanitaria más inclusiva para menores con TEA con el proyecto PicTEAndo Salud

Presentación del proyecto PicTEAndo Salud - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud de La Guindalera de Logroño ha acogido este lunes de junio la presentación del proyecto PicTEAndo Salud. Una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y la comprensión de la atención sanitaria en consultas de pediatría y unidades de salud bucodental dirigidas a niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a otros menores con dificultades de comunicación verbal.

El acto ha contado con la presencia de la directora general de Salud Pública y Consumo, Eva Martínez, quien, acompañada de la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, y profesionales del Servicio de Promoción de la Salud, personal de la Universidad de La Rioja y miembros de ARPA Autismo Rioja, ha destacado la importancia de avanzar hacia una atención sanitaria más inclusiva y adaptada a las necesidades de las personas con TEA en La Rioja.

Martínez ha subrayado que "iniciativas como PicTEAndo Salud contribuyen de manera muy significativa a mejorar la comunicación en el entorno sanitario y a facilitar la atención a la población infantil con autismo", y ha señalado que "la incorporación de materiales accesibles supone un avance real en la humanización de la asistencia sanitaria y en la equidad del sistema".

Durante la presentación se han dado a conocer los materiales desarrollados en el marco del proyecto, entre los que se incluyen una guía para una atención adecuada a personas con TEA, un tablero de comunicación, una guía de procesos pediátricos y una guía de procesos de salud bucodental.

Todos estos recursos han sido elaborados en lectura fácil y apoyados en pictogramas, con el objetivo de favorecer la accesibilidad cognitiva y mejorar la comunicación en el entorno sanitario.

Para su implantación se han editado 75 carpetas estándar y 20 específicas para la atención bucodental, que estarán disponibles en las consultas de pediatría y en las unidades de salud bucodental de todas las zonas básicas de salud de La Rioja.

Además, los recursos podrán consultarse a través de la Escuela de Salud de La Rioja, facilitando que las familias puedan conocer previamente los procedimientos sanitarios y preparar las consultas de una forma más accesible y comprensible.

Los materiales han sido desarrollados con la participación del alumnado de segundo curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de La Rioja, revisados por profesionales de ARPA Autismo Rioja y validados por profesionales sanitarios.

ATENCIÓN SANITARIA ADAPTADA A NECESIDADES DE PERSONAS CON TEA.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que influye en la comunicación, la interacción social y la forma en que las personas perciben y procesan la información de su entorno.

Se manifiesta de manera diferente en cada persona y puede implicar distintas necesidades de apoyo.

En el ámbito sanitario, algunas personas con TEA pueden encontrar dificultades para expresar cómo se sienten, comunicar dolor o comprender determinadas explicaciones y procedimientos médicos.

Por ello, la utilización de apoyos visuales, materiales adaptados y estrategias de comunicación accesibles contribuye a reducir la incertidumbre, favorecer la comprensión y mejorar la experiencia durante la atención sanitaria.

PicTEAndo Salud nace para dar respuesta a una demanda ampliamente compartida por las personas con TEA y sus familias: disponer de herramientas que faciliten la comprensión de la atención sanitaria, mejoren la comunicación y hagan de las consultas un entorno más accesible y predecible.