La Rioja avanza en las obras de modernización de la LR-250, que requieren un corte temporal del tráfico en Cabezón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera LR-250 permanecerá cortada durante la próxima semana a la altura de la localidad de Cabezón de Cameros para ejecutar una obra de fábrica perteneciente al proyecto de ensanche y mejora que está ejecutando el Gobierno de La Rioja entre las localidades de Jalón de Cameros y Laguna de Cameros. El objetivo de esta afección es garantizar la seguridad de los usuarios, así como de los trabajadores.

De este modo, el tráfico estará interrumpido en el kilómetro 40,3, entre las 7 horas del próximo lunes, día 22, y las 20 horas del viernes, día 26 de junio. Esta incidencia se debe a la proximidad de la actuación a la iglesia de Cabezón de Cameros, lo que dificulta el mantenimiento del tráfico en la travesía mientras se llevan a cabo los trabajos. Mientras dure esta incidencia, se ha establecido un desvío alternativo por la N-111 y la LR-245 que estará señalizado mediante carteles informativos.

Las obras de ensanche y mejora de la carretera LR-250 entre Jalón y Laguna de Cameros comenzaron en junio del año pasado. El Ejecutivo riojano ha destinado una inversión de 7,7 millones de euros para hacer realidad esta demanda histórica del Camero Viejo y reforzar su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias del territorio y con el refuerzo de la seguridad vial y de la conectividad de los riojanos que viven en el medio rural.

MENOS CURVAS PELIGROSAS Y DOS NUEVOS PUENTES

El proyecto comprende el ensanche de la calzada hasta los ocho metros, la eliminación de las curvas más peligrosas del trazado y la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Leza, con una longitud total de 32 metros, así como un pontón sobre el río Tejada.

Los trabajos abarcan un tramo de 6,4 metros de longitud entre Jalón y Laguna de Cameros, pasando por Cabezón, e incluyen la rehabilitación integral del firme; y la renovación de la señalización y de los sistemas de contención y de balizamiento para reforzar la percepción de la carretera por parte de los conductores y reducir el riesgo de accidentes.

Esta vía, que es fundamental para las comunicaciones de los cameranos, se encuentra dentro de un espacio declarado Reserva de la Biosfera. Así, para minimizar el impacto ambiental y compatibilizar la infraestructura con el paisaje, se han previsto medidas específicas de restauración del entorno natural, de revegetación de taludes y adecuación de pasos de fauna, entre otras.