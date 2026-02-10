Archivo - Una mujer se despeina por el aire - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja en aviso amarillo este miércoles por fuertes vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

El primer riesgo se producirá en la Ibérica riojana con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, entre las 12,00 horas del miércoles y las 00,00 horas del jueves. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Por otra parte, hay otro aviso, en este caso para la Ribera del Ebro, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, entre las 18,00 y las 00,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, y serán más probables en el oeste de la zona.