La Rioja, a la cabeza de las comunidades que presentan incrementos interanuales en los precios industriales con un +1,3%

La Rioja se encuentra a la cabeza de las cuatro comunidades autónomas que presentan incrementos interanuales en los precios industriales, con una subida del 1,3 por ciento, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En toda España, los precios industriales bajaron un 1,5 por ciento en agosto en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos inferior a la del mes anterior y su mayor descenso desde octubre del año pasado.

Con la tasa interanual del octavo mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno negativo después de haber encadenado dos meses de subidas.

La caída de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual 6,4 puntos, hasta el -4,5 por ciento, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y a que los precios de la producción de gas subieron menos que en el mismo mes del año pasado. Por contra, la bajada de los precios del refino de petróleo fue menor que la de agosto de 2024.

En el otro extremo, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,1 por ciento, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en agosto una tasa del -0,3 por ciento, dos décimas más que en julio y 1,2 puntos por encima del índice general.

En los ocho primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 2,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-12,6 por ciento).

En tasa mensual (agosto sobre julio), los precios industriales disminuyeron un 0,4 por ciento por el abaratamiento del refino de petróleo (-3,6 por ciento) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-1,2 por ciento), entre otros factores.

En el lado de los ascensos, destacaron las subidas de precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (+1,8 por ciento) y de la producción de gas (+0,5 por ciento).

LA RIOJA, A LA CABEZA

La inflación industrial registró en agosto tasas anuales negativas en diez comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (-7,1 por ciento), Asturias (-3,9 por ciento), Canarias (-3,4 por ciento) y Castilla-La Mancha (-3,2 por ciento).

En cambio, cuatro comunidades presentaron incrementos interanuales en sus precios industriales: La Rioja (+1,3 por ciento), Cantabria (+1 por ciento), Navarra (+0,5 por ciento) y Aragón (+0,3 por ciento).

Por su parte, Castilla y León, Cataluña y Galicia no experimentaron variación en agosto.