La Rioja, la ccaa con menor tiempo de espera para acceder a una consulta sanitaria especializada, con 32 días

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LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes riojanos son los españoles que menos tiempo esperan para acceder a una consulta con su especialista, 32 días frente a los 102 de la media nacional, según se desprende del informe publicado por el Ministerio de Sanidad con datos a 31 de diciembre de 2025.

En concreto, la reciente actualización del Sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, revela que La Rioja es la única región capaz de reducir sus listas de espera para acceder a un especialista durante el segundo semestre del pasado año, pasando de los 85 días a 30 de junio a los apenas 32 de finales de año, 43 días por debajo de la media registrada en el conjunto de España.

Una evolución "tremendamente positiva que no hubiera sido posible sin el esfuerzo de los profesionales sanitarios y de las medidas de choque implementadas precisamente para reducir las listas de espera impulsadas por el SERIS", indican desde el Gobierno riojano.

A la vista de estos datos, sólo un territorio del conjunto nacional registra tiempos de espera inferiores para acceder a la consulta con el especialista que los pacientes riojanos, que han visto reducida su demora en más de un 62%, siendo La Rioja la primera comunidad autónoma con menor tiempo de espera para acceder a una consulta sanitaria especializada.

A su vez, en este periodo se han reducido de manera relevante en nuestra comunidad el número de pacientes en espera, al pasar de 10.070 en junio a 8.481 en diciembre (1.589 menos, un descenso del 15,7%). Un descenso que se explica por la reducción contundente en Oftalmología, que pasa de 253 a 13 días, a las que se suman los descensos registrados en Dermatología, de 25 a 20 días; en Urología, de 34 a 28 días; y en Digestivo, de 31 a 16 días de espera. Por el contrario, en el segundo semestre de 2025 el tiempo de espera se incrementó en 10 días en Traumatología, hasta los 41 días de demora.

Del mismo modo, pese al ligero aumento del tiempo de espera para ser intervenido en nuestra comunidad, La Rioja, con 78 días de espera frente a los 64 de finales de junio, es la cuarta región con mejores datos del país muy por debajo de la media nacional que alcanza los 121 días. Entre junio y diciembre de 2025, el número de riojanos en listas de espera para ser intervenidos se ha incrementado en 431 personas, hasta alcanzar los 7.822 al cierre del ejercicio.

En el semestre analizado, el tiempo de espera medio para ser intervenido en los hospitales públicos de nuestra región bajó en Angiología y Cirugía Vascular, reduciéndose de 74 a 48 días, mientras que aumentó en Cirugía general o Digestivo (64 días de espera), Cardiaca (29 días de espera) o Traumatología (91 días de espera), por ejemplo.

REDUCCIÓN TIEMPOS DE ESPERA Y DEMORAS

La reducción de los tiempos de espera y las demoras quirúrgicas es una prioridad para el Gobierno de La Rioja y, en especial, para los responsables del SERIS tal y como se ha manifestado de manera reiterada desde el inicio de la legislatura, donde la demora media alcanzó los 123 días en agosto de 2023.

Desde entonces, en colaboración con los profesionales sanitarios se han impulsado una serie de medidas que han permitido, pese a la complicada coyuntura nacional de déficit de profesionales y el impacto de diferentes convocatorias de huelgas y movilizaciones en los últimos seis meses protagonizadas por distintos colectivos sanitarios, y con repercusión directa en estos indicadores, contar hoy con una demora quirúrgica muy inferior a la de entonces.