La Rioja celebra el 'Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional' - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja en conmemoración de las víctimas del terrorismo ha celebrado durante esta mañana, un Homenaje a todas las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional y a sus familiares.

El acto ha tenido lugar en la explanada exterior de la Jefatura Superior y ha sido presidido por la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz Nalda y el Jefe Superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado. Durante la jornada de hoy se ha querido rendir homenaje a instituciones, empresas, entidades y personas que han colaborado estrechamente con la Jefatura en diferentes ámbitos.

Se ha rendido homenaje a Rotary Club, por su implicación y estrecha colaboración con la Policía Nacional en diferentes actividades llevadas a cabo con motivo de su 200 aniversario; a la Hípica Militar de Logroño, por su colaboración continua y cooperación con la Jefatura. Y a la empresa Telepizza, por su continua colaboración con las labores solidarias llevadas a cabo por la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Del mismo modo se ha querido otorgar un reconocimiento al Coronel, Jefe de la Xª Zona de La Guardia Civil de La Rioja, como señal de trabajo conjunto y colaboración constante, siempre implicados en la lucha contra el terrorismo. Se ha hecho entrega de una estatua simbólica con la unión de los dos cuerpos policiales, al coronel, Jefe de la Xª zona de la Guardia Civil en La Rioja, Enrique Moure Lavilla.

La delegada del Gobierno en La Rioja ha querido destacar en su discurso que "hoy rendimos homenaje a quienes ya no están, y este acto nos sirve también para reafirmarnos en nuestro compromiso con la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia. Son principios que nos unen y que deben seguir guiando a las generaciones presentes y futuras para que el sufrimiento causado por el terrorismo nunca caiga en el olvido".

Por su parte el Jefe Superior de Policía ha manifestado que la memoria de las víctimas del terrorismo "no puede estar condicionada por el ruido del presente ni por el desgaste de los años". "Que una sociedad verdaderamente libre no es aquella que olvida para seguir adelante, sino aquella que avanza sin abandonar a quienes pagaron el precio más alto por esa libertad".

En la parte final de su discurso ha querido destacar que la seguridad de los ciudadanos no es enemiga de la libertad, al contrario. Que la libertad se convierte en una promesa frágil. Y sin libertad, la seguridad pierde su sentido democrático.

La misión de la Policía Nacional ha sido, es y seguirá siendo proteger ambas: la seguridad de todos y la libertad de cada uno. Los actos conmemorativos del 'Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional' tienen por objeto mostrar reconocimiento y gratitud, así como preservar y mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Dirección General de la Policía ha instaurado el 'Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional' para honrar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. La fecha elegida es el 16 de junio, día en el que la organización terrorista ETA asesinó a la Inspectora Jefa María José García Sánchez, en Zarauz (Guipúzcoa) en 1981.

Todos los años, ese día o en fechas próximas, se rendirá a las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional un homenaje como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad, para que su memoria se perpetúe en el seno de la Institución policial y en el resto de la sociedad de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Estos principios inspiran el compromiso del Estado de reparar a las víctimas y de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones.

TERCER GRAN EVENTO INSTITUCIONAL

Debido a la profunda carga emotiva en el seno de la Institución y por su valor como forma de reflejar al exterior el gran coste sufrido por la Policía Nacional para proteger y fortalecer la democracia en España, la conmemoración del 'Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional' ha de constituirse como el tercer gran evento institucional que se celebre anualmente en la Policía Nacional, junto con el aniversario de su creación, el 13 de enero y la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre.

En la Policía Nacional han asesinado a 188 miembros entre los años 1968 y 2015, cifra a la que hay que añadir las decenas de policías heridos y de familias destrozadas que padecieron esta lacra en primera persona.