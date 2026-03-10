Rioja cierra su Centenario con repercusión global récord y tomando impulso para sus próximos cien años

Uno de los actos organizados dentro del Centenario de la DOCa Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja hace balance de su año de conmemoración del Centenario, en el que se ha significado como epicentro mundial de la excelencia vitivinícola. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el programa de actividades y eventos desarrollado por el Consejo Regulador ha marcado una intensa agenda con permanente repercusión mediática, consolidando un ejercicio extraordinario en términos de visibilidad, notoriedad y presencia pública.

Más de 15.000 personas han participado en actos y eventos conmemorativos organizados en ocho países, mientras millones han sido impactados por las numerosas publicaciones que se han hecho eco de estas iniciativas, así como por las campañas desarrolladas en medios de comunicación y redes sociales.

Sólo en España, el Centenario de Rioja ha generado cerca de 4.000 piezas informativas y más de 13.000 menciones en medios, logrando una audiencia media mensual total de 316 millones. Además, la campaña publicitaria 'Vívete Un Rioja' sumó 300 millones de impactos adicionales y fue vista por ocho de cada diez adultos. Las acciones, además, han trascendido fronteras, logrando una notable proyección internacional y reconocimiento sectorial.

UNA CELEBRACIÓN CON LLEGADA A TODOS LOS ÁMBITOS

El programa se articuló en torno a cuatro ejes clave, reflejando tanto la dimensión institucional y sectorial, como la cercanía social de la DOCa. El pistoletazo de salida tuvo lugar en febrero de 2025 en la Barcelona Wine Week, con un espectacular stand que desveló por primera vez el logotipo color oro del Centenario ante más de 24.000 profesionales del sector vitivinícola.

La jornada conmemorativa presidida por S.M. el Rey Felipe VI el 5 de junio marcó otro de los grandes hitos del año y supuso un respaldo institucional inequívoco a los 100 años de historia de Rioja y a su aportación a la Marca España, reuniendo a 300 asistentes entre los que se encontraban los presidentes autonómicos de La Rioja, Euskadi y Navarra, y el ministro de Agricultura y Pesca.

En noviembre, un gran evento social en Cines Callao, en Madrid, congregó a destacadas personalidades del panorama cultural y social nacional, con enorme repercusión mediática. La última gran cita tuvo lugar el pasado mes de febrero, con un encuentro de 70 primeras figuras de la prescripción internacional en Rioja.

Diversos elementos conmemorativos complementaron las celebraciones; entre ellos destaca la creación de un vino del Centenario de edición limitada, siendo IMAZ Gran Reserva 2019, de Bodegas El Coto de Rioja, el seleccionado entre más de cien candidatos. A ello se sumó el libro 'Cien Motivos para Brindar', una obra escrita por el periodista Javier Pascual que recorre la historia de la Denominación. Asimismo, se emitieron cinco millones de cupones conmemorativos de la ONCE distribuidos por toda España.

Más allá de cifras y grandes citas, Rioja ha convertido este aniversario en una presencia sostenida, institucional, social, profesional e internacional, que ha permeado desde los encuentros sectoriales, hasta los grandes escenarios y la conversación cotidiana.

EN LAS GRANDES CITAS SE BRINDÓ CON RIOJA

Esa notoriedad se extendió por las alfombras rojas y eventos de estilo de vida de primer nivel, como los Premios 'Elle Gourmet', los 'Hombres del Año Esquire' y los Premios Goya. Mención especial merece la movilización generada por la desaparición de dos botellas conmemorativas de gran formato del Centenario durante la gala del cine de 2025; el episodio tuvo un final feliz gracias precisamente a la enorme repercusión en decenas de radios, televisiones y periódicos nacionales y al cariño demostrado por la sociedad hacia la marca Rioja, que facilitó su localización.

UN SECTOR PROFESIONAL ENTREGADO Y ORGULLOSO

El ámbito profesional se mostró también altamente participativo y no dudó en poner en valor la trayectoria de la Denominación de Origen Calificada en los múltiples encuentros celebrados. Rioja acogió en diciembre la XXXVI Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), desde la que se lanzó una reivindicación conjunta de la fortaleza de las denominaciones de origen.

Además, brindó con algunos de los mejores sumilleres de España en Madrid, Barcelona, Galicia y Andalucía en los encuentros 'Un Siglo en las Grandes Mesas', y organizó sendas 'Catas del Siglo', centradas en grandes vinos históricos y actuales, en Madrid y Bilbao. En la ciudad vasca además, se instaló una escultura en La Alhóndiga, que subraya su histórica conexión con Rioja.

DESPLIEGUE EN LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS

El Centenario de Rioja no conoció fronteras y reforzó su visibilidad con eventos especiales y de gran alcance en mercados clave como Suiza, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México y China. En estas acciones participaron tanto público profesional como "Rioja lovers", y quedaron reflejadas en un centenar de artículos de publicaciones internacionales de referencia como The Buyer, Decanter, The Drinks Business, Forbes, Robb Report, Vinum, Wein + Markt o Harpers entre muchos otros.

LA DO MÁS PREMIADA Y VALORADA DEL AÑO, Y DEL SIGLO

Entre tanto, la calidad de los vinos de Rioja siguió acaparando palmareses. La condición de región mas premiada por su calidad se vio si cabe reforzada por nuevos hitos en publicaciones y certámenes como la Guía Peñín, James Suckling, Robert Parker, Decanter World Wine Awards, Tim Atkin o el Concurso Mundial de Bruselas, con numerosas cabezas de lista y puntuaciones máximas de 100, lo que confirma el dinamismo y la apuesta por la excelencia de la región.

El año también ha estado marcado por numerosos galardones concedidos por instituciones sectoriales, empresariales, jurados y medios de comunicación. Entre ellos destacan reconocimientos a la innovación, como el otorgado por Actualidad Económica a las 100 Mejores Ideas del Año; premios a la trayectoria de Rioja marcando la excelencia vitivinícola, como el concedido por la FEV; o el galardón a la Mejor Campaña Publicitaria para 'Vívete un Rioja' en los International Wine Challenge Industry Awards.

ESCRIBIENDO LOS PRÓXIMOS CIEN

Con la mirada puesta en el nuevo siglo, Rioja trabaja ya en un nuevo Plan de Acción para reforzar su liderazgo. Mientras la bautizada como "vendimia del Centenario" apunta a una calidad excepcional, la nueva hoja de ruta se pondrá en marcha en un periodo de tres meses.

"En conjunto, ha sido un aniversario vivido con intensidad, con orgullo y mucha participación y trabajo; Rioja ya está escribiendo sus próximos 100 años y los inicia con ilusión, pero también con la gran responsabilidad que merece", ha concluido la presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas.