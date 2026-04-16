La Rioja comparte su proceso de modernización y reducción de cargas a los contribuyentes con las agencias tributarias

Inauguración del IV Foro de Intercambio de Mejores Prácticas de las Administraciones Tributarias - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha compartido hoy con los responsables de las Administraciones Tributarias del Estado y del resto de las comunidades autónomas el proceso de modernización y de reducción de cargas a los contribuyentes riojanos.

Con Riojaforum como escenario, el Ejecutivo riojano ejerce de anfitrión desde hoy, día 16, y hasta mañana viernes del IV Foro de Intercambio de Mejores Prácticas de las Administraciones Tributarias, tal y como ha informado.

El director general de Tributos en funciones, Jesús Ángel Garrido, ha inaugurado este mediodía el evento, que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum, en el que participan representantes de las agencias tributarias de todo el país.

A lo largo de la legislatura, el Ejecutivo regional ha impulsado un proceso global de digitalización y simplificación de los procedimientos tributarios para dotar a la Comunidad de una auténtica oficina tributaria virtual, mejorar la eficiencia de los servicios públicos, y simplificar y facilitar la relación de los contribuyentes riojanos con la Administración tributaria riojana.

Entre otras medidas, la plataforma GRIAR posibilita la presentación y el pago de los impuestos por internet, sin necesidad de acudir presencialmente a las dependencias de una oficina bancaria.

También gracias a ella, ha detallado, La Rioja es la primera Comunidad Autónoma de España que ha puesto en marcha un nuevo sistema de interconexión en tiempo real con la Dirección General de Tráfico (DGT) para la gestión de los vehículos transferidos a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que permite eliminar la necesidad de presentar en papel la liquidación del impuesto, agilizando el trámite para unos 4.000 ciudadanos al año.

Además, se ha intensificado la colaboración con los agentes tributarios, constituyendo un Grupo de expertos fiscales que analiza en su integridad la acción tributaria autonómica, así como las respuestas de la Dirección General de Tributos a las consultas que le llegan de los contribuyentes.

Asimismo, se ha elevado de 30.000 a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias a la Hacienda regional para otorgar facilidades a los autónomos, las pymes y los particulares de forma que puedan cumplir sus obligaciones tributarias sin que se vea comprometida su liquidez.

Con carácter previo a este foro, el Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum ha acogido la celebración del Consejo de Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

Es la primera ocasión en la que este grupo técnico de trabajo Estado-CCAA se reúne en La Rioja.