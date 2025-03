La Rioja, la comunidad donde más repunta el absentismo en 2024, hasta el 6,4 por ciento

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Randstad Research ha presentado el Informe de absentismo del cuarto trimestre de 2024, que destaca que los niveles de absentismo de los empleados en sus puestos de trabajo han repuntado durante el ejercicio y, por lo tanto, se mantienen en tasas elevadas.

Así, la tasa de absentismo en La Rioja aumentó ocho décimas en el cuarto trimestre de 2024, el mayor repunte entre el conjunto de comunidades autónomas, hasta cerrar en el 6,4 por ciento. En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el incremento fue de seis décimas en comparación al mismo periodo del año para marcar una tasa del 4,9 por ciento en La Rioja, según el informe elaborado por Randstad Research con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras sitúan el absentismo en La Rioja por debajo de la media del mercado laboral español.

Concretamente, en La Rioja se ha registrado una media de 25 horas no trabajadas y algo más de 7,3 horas no trabajadas por IT en el cuarto trimestre de 2025. Estos datos suman cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT, es decir, La Rioja se sitúa ligeramente por debajo de los datos nacionales.

En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó al cierre de 2024 en el 6,7 por ciento de las horas pactadas, lo que representa un repunte de una décima respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del cuarto trimestre fue del 5,2 por ciento, dos décimas superior a la contabilizada en el cuarto trimestre del año pasado.

Estos niveles de absentismo suponen que 1.463.544 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.137.500 se encontraban de baja médica. Es decir, más de 326.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del cuarto trimestre de 2024, un 22,2 por ciento del total de personas que no fueron a trabajar.

"El absentismo laboral, y especialmente aquel no justificado por una incapacidad temporal, se mantiene en niveles elevados, lo que impacta muy negativamente sobre la productividad y competitividad de las empresas", señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

LA INDUSTRIA, A LA CABEZA EN ABSENTISMO EN EL CONJUNTO DEL PAÍS

Entre los tres grandes sectores económicos, al cierre de 2024, la industria es el sector que concentra un mayor absentismo, con el 7,2 por ciento del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,7 por ciento, y en tercer lugar la construcción, con un 5,6 por ciento. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,5 por ciento en la industria, el 5,2 por ciento en los servicios y el 4,7 por ciento en la construcción.

El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas perdidas. Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son Juegos de azar y apuestas (11,9 por ciento), Actividades postales y correos (11,8 por ciento), Servicios a edificios y jardinería (11,2 por ciento), Asistencia en establecimientos residenciales (10,6 por ciento) y Fabricación de vehículos a motor (10,3 por ciento).

Por el contrario, las actividades con menor absentismo son las relacionadas con el Empleo (2,7 por ciento), Jurídicas y contabilidad (2,8 por ciento), Inmobiliarias (3,5 por ciento), I+D (3,6 por ciento) y Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,7 por ciento).

LA RIOJA, LA CCAA MÁS AFECTADA CON EL INCREMENTO DEL ABSENTISMO

Por comunidades autónomas, País Vasco es la que registra un mayor absentismo al cierre de 2024, con un total del 8,7 por ciento de las horas pactadas, debido en buena parte a la fuerte presencia industrial en la comunidad. Tras el País Vasco, se sitúan Canarias (8,4 por ciento) y Galicia y Cantabria (7,8 por ciento).

Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,7 por ciento), Comunidad de Madrid (5,8 por ciento), Comunidad Valenciana (6,1 por ciento) y Andalucía (6,2 por ciento). Tal y como se puede observar, La Rioja se sitúa en la parte intermedia-baja de las comunidades autónomas en cuanto a absentismo, pero es la que presenta una mayor variación respecto al último ejercicio.

Las comunidades autónomas donde más se ha incrementado el absentismo, además de La Rioja, han sido Cantabria, con un aumento de seis décimas, hasta el 7,8 por ciento, y Murcia, con un avance del absentismo de cinco décimas, hasta el 7,7 por ciento. Solo una comunidad ha registrado un descenso del absentismo, Extremadura, de seis décimas, hasta el 6,4 por ciento, mientras que en tres no ha registrado variación: Cataluña (6,9 por ciento), Andalucía (6,2 por ciento) y Comunidad Valenciana (6,1 por ciento).