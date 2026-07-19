La Rioja, comunidad que más transferencias corrientes dedica a la universidad pública, más de 9.800 euros por alumno

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es comunidad que más transferencias corrientes dedica a la universidad pública, más de 9.800 euros por alumno. Así figura en el Mapa interactivo de las universidades españolas que ha publicado la Fundación CYD.

Un estudio en el que se analizan aspectos como el perfil del alumnado y del PDI, la financiación, la inserción laboral de los graduados, la investigación y transferencia de conocimiento y el proceso de preinscripción al grado.

Los usuarios pueden conocer la situación de las universidades por comunidad autónoma y su posición en relación con el conjunto del sistema universitario español, además de acceder también a la situación global de las universidades presenciales y de las universidades a distancia.

Toda esta información se ha sintetizado y se encuentra disponible en la publicación 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026', el informe autonómico de referencia de la universidad española.

En cuanto a los datos de La Rioja, este Mapa indica que es la comunidad autónoma que más transferencias corrientes dedica a sus universidades públicas, con un total de 9.852 euro por alumno.

Tiene un alto porcentaje de PDI mujer (48,5%, tercera posición más elevada en el SUPE); alto porcentaje de dedicación a tiempo completo entre el PDI (72%) y de funcionariado (47,2%); y el 20,8% de su PDI tiene 60 y más años, el quinto valor más elevado.

Además, en otros parámetros, lidera las solicitudes de patentes nacionales en proporción a su personal (8,2 por cada 100 PDI en equivalencia a tiempo completo).

Ocupa todas sus plazas ofertadas en el proceso de preinscripción. Los recién egresados en grado de ciencias en la región trabajan todos a tiempo completo.

Sus egresadas de máster cobran un 11,9% menos que sus homólogos masculinos, la segunda brecha salarial de género más elevada; en cambio en grado, la brecha es inferior al 3%.

A todo ello suma que la región cuenta con un alto porcentaje de alumnado matriculado en el ámbito de Educación (24,1%).

En porcentaje de mujeres autoras en las publicaciones y en porcentaje de publicaciones de acceso abierto aparece entre las cinco primeras regiones de España.

ACERCA DE FUNDACIÓN CYD.

La Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), constituida en diciembre de 2002 con una visión universitaria y empresarial, tiene como principal objetivo analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España, así como ampliar los vínculos entre universidad y empresa y la sociedad en general.

Además, la Fundación CYD publica anualmente el Informe CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, genera cada año el Ranking CYD (el mayor ranking de universidades españolas) e impulsa el Programa Mentores CYD para que futuros graduados puedan mejorar sus competencias junto a profesionales de alto prestigio.

Las empresas, instituciones y personas que forman parte de Fundación CYD como patronos son Ana Botín (Presidenta), Antolin, Antonio Abril, Aqua Development Network, Banco Santander, BCG, Cámara de Comercio de España, Cuatrecasas, Eva Ferreira, Àngels Fitó, Fundación Antonio de Nebrija, Fundación EY, Fundación Konecta, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Goldman Sachs International, Google, Grupo Planeta, Havas Media, Iberdrola, IBM, Inditex, Indra, Institución Educativa SEK, Javier Monzón, Josep Maria Garrell, Microsoft, Olaf Díaz-Pintado, Pascual, Rosauro Varo, Russell Reynolds Associates, Telefónica, Fernando Tejerina, Universidad Alfonso X el Sabio, Unir - Proeduca y Uría Menéndez.