La Rioja, entre las comunidades más económicas para alquilar en noviembre, por 6,10 euros metro cuadrado

LOGROÑO/MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se encuentra entre las comunidades más económicas para alquilar en noviembre, con un precio fijado en 6,10 euros por metro cuadrado, según el último informe publicado por pisos.com, lo que supondría menos de la mitad que la media nacional.

En concreto, este estudio indica que el precio medio del alquiler en España alcanzó en noviembre los 14,08 euros por metro cuadrado, cifra un 1% superior a la del mes anterior y un 18% por encima de la noviembre de 2024.

El informe mensual de pisos.com revela que las comunidades autónomas más caras para vivir de alquiler en noviembre fueron Madrid (21,63 euros por metro cuadrado), Baleares (18,51 euros) y Cataluña (16,22 euros).

Por contral, las más económicas fueron La Rioja (6,10 euros), Castilla y León (6,58 euros) y Extremadura (6,70 euros).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en Asturias, con un alza del 2,9%, mientras que el único descenso en el precio del alquiler se lo anotó Canarias (-0,5%).

En términos interanuales, el alquiler se encareció en todas las regiones, especialmente en Galicia (+29,7%), Asturias (+29,6%) y Castilla y León (+28,5%).