La Rioja concede ayudas por importe de 115.000 euros a deportistas con proyección al deporte de rendimiento

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja, a través de Dirección General de Deporte y Juventud, destina un total de 115.000 euros a la concesión de ayudas a más de 150 deportistas riojanos con proyección al deporte de rendimiento, según recoge la resolución publicada hoy, 9 de enero, en el Boletín Oficial de La Rioja.
A través de estas ayudas el Gobierno regional respalda a deportistas de disciplinas muy diversas, entre las que se encuentran atletismo, tiro olímpico, judo, pelota, natación, kickboxing, boxeo, rugby, fútbol sala, karate, taekwondo, ciclismo, triatlón, patinaje artístico, gimnasia rítmica, esgrima, voleibol, hockey hielo, pentatlón moderno o pesca deportiva, reflejando la pluralidad y el alto nivel competitivo del deporte riojano.
Los importes concedidos se determinan conforme a los criterios de valoración establecidos en la convocatoria -trayectoria deportiva, resultados obtenidos y nivel de competición- y oscilan entre algo más de 250 euros y más de 2.100 euros por deportista. Unas ayudas cuyas cuantías se han ido incrementando de forma progresiva por parte de esta Dirección General de Deportes hasta alcanzar un aumento total del 40 por ciento en la próxima convocatoria de 2026.
Estas ayudas se complementan con el sistema de becas gestionado por la Fundación Rioja Deporte, cuyo Patronato, a su vez, ha aprobado recientemente un incremento del 40 por ciento en las cuantías para 2026, así como la recuperación de las ayudas a técnicos deportivos, reforzando el apoyo integral al desarrollo del deporte de rendimiento en la comunidad autónoma.