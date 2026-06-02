La Rioja consolida una estrategia farmacéutica basada en la seguridad, la innovación y la sostenibilidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presidido -en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR)- la reunión de la Comisión Asesora Técnica para el Uso Racional de los Medicamentos del Área de Salud de La Rioja, órgano encargado del seguimiento, evaluación y asesoramiento de la prestación farmacéutica en el sistema público sanitario riojano.

Durante la reunión se realiza un balance de las principales actuaciones impulsadas por la Consejería de Salud y Políticas Sociales en el marco de la estrategia para el uso racional de los medicamentos, una hoja de ruta orientada a garantizar una utilización segura y eficiente de los tratamientos, favorecer el acceso equitativo a la innovación farmacéutica y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado que "el uso racional de los medicamentos es una herramienta fundamental para ofrecer una atención sanitaria de calidad, segura y centrada en las personas. Cada decisión que adoptamos en materia farmacéutica busca mejorar los resultados en salud de los pacientes y garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público".

Asimismo, Martín ha subrayado que "La Rioja continúa avanzando en una estrategia que combina innovación, eficiencia y equidad, permitiendo que los ciudadanos tengan acceso a los tratamientos más adecuados en cada momento, independientemente de dónde vivan o de sus circunstancias personales".

COORDINACIÓN

Por su parte, el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, ha resaltado durante su intervención que "la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y el trabajo de los profesionales farmacéuticos está siendo clave para consolidar una prestación farmacéutica más eficiente y segura".

Además, ha señalado que "las medidas implantadas en ámbitos como la atención al paciente polimedicado, la utilización de biosimilares o la mejora de los sistemas de receta electrónica están ofreciendo resultados muy positivos tanto para los pacientes como para la sostenibilidad del sistema".

Entre los asuntos abordados en la Comisión destaca el trabajo desarrollado por las farmacéuticas de Atención Primaria integradas en los centros de salud, especialmente en el seguimiento de pacientes polimedicados y en las actuaciones dirigidas a reducir la prescripción crónica de ansiolíticos. Gracias a estas intervenciones, La Rioja ha alcanzado una reducción superior a la media nacional.

Asimismo, se ha informado de las acciones de educación sanitaria desarrolladas para promover una mejor adherencia a los tratamientos y fomentar el uso adecuado de los antibióticos entre la población.

En el ámbito sociosanitario, la Consejería continúa avanzando en el proyecto para vincular el suministro de medicamentos en residencias de más de 100 plazas a los servicios de farmacia hospitalaria, con el objetivo de reforzar la calidad y la seguridad de la atención farmacéutica. También se ha mejorado la gestión del suministro de absorbentes para la incontinencia, ampliando las opciones disponibles para adaptarlas mejor a las necesidades de cada paciente.

La Comisión ha analizado igualmente los resultados de la apuesta por los medicamentos biosimilares, una estrategia que sitúa a La Rioja entre las comunidades autónomas con mayor implantación de estos tratamientos en el ámbito hospitalario. Su utilización contribuye a optimizar los recursos disponibles y facilita la incorporación de nuevas terapias innovadoras, garantizando el acceso de los pacientes a los tratamientos más avanzados.

REFUERZO DE PROTOCOLOS

Durante la sesión también se ha revisado el refuerzo de los protocolos farmacoclínicos, que permiten asegurar una utilización eficiente de los tratamientos, especialmente de aquellos de mayor complejidad e innovación, manteniendo criterios homogéneos de calidad y equidad asistencial.

Por otra parte, se ha informado de la evolución del proyecto piloto de farmacia rural, cuya evaluación permitirá seguir avanzando en la mejora de la atención farmacéutica en el medio rural riojano, así como de las nuevas herramientas incorporadas a los sistemas de receta electrónica para favorecer una prescripción más segura y eficiente.

La Comisión Asesora Técnica para el Uso Racional de los Medicamentos reúne a representantes de los principales ámbitos del sistema sanitario riojano, incluyendo Atención Primaria, atención hospitalaria, farmacia hospitalaria, inspección farmacéutica y gestión sanitaria, con el objetivo de impulsar una política farmacéutica basada en la evidencia, la calidad asistencial y la mejora continua de la atención a los pacientes.