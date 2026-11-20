Ysios asciende hasta el número 2 - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja se sitúa una vez más en la cima del turismo vitivinícola internacional tras la publicación de la edición 2026 del prestigioso ranking The World's Best Vineyards, en el que cuatro bodegas de la Denominación figuran entre las 50 mejores del mundo.

Esta representación alcanza mayor dimensión aún con Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, que forma parte del Hall of Fame -reservado únicamente a las bodegas y viñedos que han alcanzado el número uno mundial-, distinción que obtuvo tras coronarse como la mejor bodega del mundo en 2024, después de haber sido número 2 en 2022 y 2023.

En esta edición, Bodegas Ysios culmina una trayectoria ascendente al alzarse hasta el 2.º puesto del ranking internacional (tras ocupar el 71º en 2023, el 4º en 2024 y el 3.º en 2025). Junto a Ysios, completan el ranking de Rioja dentro del Top 50 Bodegas Muga, que protagoniza una notable subida de 28 posiciones hasta el 25º (53º en 2025); Marqués de Murrieta, que avanza ocho puestos para situarse en el 40º (48º en 2025); y Vivanco, que mantiene su sólida presencia entre la élite internacional en el 44º puesto.

La trayectoria de las bodegas de Rioja en el certamen refleja el impacto sostenido de la estrategia de promoción enoturística impulsada por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Un hito determinante en esta apuesta se produjo en julio de 2023, cuando el Consejo Regulador de la DOCa organizó y acogió en la propia Denominación la celebración oficial de The World's Best Vineyards.

Durante aquella semana, -que culminó con la ceremonia de entrega de premios celebrada en Bodegas Beronia-, más de un centenar de integrantes de la comitiva internacional, entre periodistas especializados, prescriptores y miembros de la academia votante de los cinco continentes, recorrieron y conectaron con los paisajes, la arquitectura histórica y de vanguardia, el patrimonio centenario y la hospitalidad de Rioja.

A este éxito en los rankings internacionales se suma el creciente atractivo exterior de la Denominación, donde el turismo internacional tiene un peso relevante y representa ya el 36 por ciento del total de visitas, liderado por mercados estratégicos como Estados Unidos (26,93 por ciento), Reino Unido (21,46 por ciento) y Alemania (12,33 por ciento), así como el atractivo nacional: con más de un millón de visitas (1.164.388) en 2025, Rioja es el destino enoturístico líder en España, con 226 bodegas abiertas al público de las 600 que integran la DOCa.

Con este nuevo reconocimiento de The World's Best Vineyards, la DOCa Rioja reafirma su liderazgo indiscutible en España y su proyección como referente enoturístico mundial.