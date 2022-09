La Rioja contará con una Declaración de Emergencia Climática y de Biodiversidad que contempla 15 medidas

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha acordado con Izquierda Unida un borrador de la declaración de emergencia climática y de biodiversidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja que aprobará el Consejo de Gobierno del próximo miércoles "atendiendo al cumplimiento del Acuerdo de Gobierno entre fuerzas progresistas de La Rioja y a una proposición no de ley del Parlamento de La Rioja impulsada en su día por IU", según ha avanzado el consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía, Álex Dorado.

Precisamente, Dorado ha dado a conocer el texto junto a la portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, destacando que se trata de un compromiso adquirido que cobra especial necesidad tras los episodios de olas de calor, sequía e incendios que se han vivido este verano en todo el país.

Moreno ha asegurado que esta declaración responde a una voluntad compartida con el Gobierno a la vez que subrayó la necesidad de actuar ya. Según ha dicho, "si no tomamos medidas urgentes, esto no tiene marcha atrás". También ha comentado que "no se trata de una declaración sin más" porque, según dijo, "conlleva importantísimas medidas políticas que tendrá que llevar adelante el Gobierno de La Rioja tenga el color que tenga, porque hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo para luchar contra el calentamiento y el cambio climático".

Moreno también ha insistido en la necesidad de "un cambio del modelo económico", que no base su crecimiento en los niveles de consumo, ya que el crecimiento sin limite, tal y como lo conocemos, no asegura la calidad de vida de la población, y considera que "es necesario empezar a hablar de decrecimiento".

Para el consejero Álex Dorado, esta declaración debe servir para "incidir en la sensibilización de la sociedad. Hay sectores que están sensibilizados, los partidos progresistas y de izquierda estamos sensibilizados, pero todavía hay sectores económicos y sociales que no lo consideran una prioridad y también algunos partidos que siguen arrastrando los pies o negando la importancia del cambio climático y sus efectos".

Sobre la necesidad de sensibilizar, el consejero ha explicado que "hace pocos días hemos tenido que escuchar a un diputado del Partido Popular desvincular, frente a toda evidencia, los efectos del cambio climático de la ola de incendios que ha asolado Europa este verano; y hace pocas semanas otro diputado popular negaba que la crisis de pérdida de biodiversidad estuviera causada por el ser humano, en contra del consenso científico". Finalmente, ha animando al conjunto de fuerzas políticas a colocar las políticas climáticas y medioambientales como prioridad.

QUINCE MEDIDAS

Esta declaración compromete a La Rioja a impulsar y acelerar la puesta en marcha hasta 15 medidas, en su mayoría incluidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático remitido al Parlamento regional y que tienen el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 sobre la base de un sistema eléctrico cien por cien.

También propone poner en marcha un Plan Riojano Integrado de Energía y Clima como instrumento de planificación de la mitigación del cambio climático en La Rioja de manera coherente con el plan nacional, la normativa europea y los compromisos asumidos por España en el Acuerdo de París

Otro elemento clave de respuesta a la Emergencia Climática será el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático para lograr una comunidad autónoma más segura y menos vulnerable a los efectos perjudiciales al calentamiento global haciendo especial hincapié en los sectores sociales más desfavorecidos, a los ecosistemas más afectados y los sectores productivos que mayor esfuerzo de adaptación precisan.

Dentro de las acciones previstas, se contempla una Estrategia Riojana de Transición Justa como instrumento de acompañamiento a los sectores sociales y económicos, asegurando que los costes y beneficios de dicha transición se repartes de forma equitativa y se frenen posibles incrementos de las desigualdades.

La Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural también jugará un papel en el objetivo de conservar y restaurar el patrimonio natural y detener la pérdida acelerada de biodiversidad y el deterioro que sufren los servicios que nos proporcionan los ecosistemas y que son la base sobre la que se sustenta nuestra economía y nuestra sociedad.

En la misma línea se plantean las mejora de los indicadores, la sensibilización, actuaciones sectoriales, mejorar la movilidad para que sea más sostenible, intermodal y conectada, integrar los recursos naturales en la contabilidad regional y la rehabilitación energética de edificios. Así hasta sumar las quince líneas de trabajo que propone la declaración que aprobará el miércoles el Gobierno de Concha Andreu.

AVANZAR EN LA AGENDA VERDE

El Ejecutivo riojano cumple así la proposición no de ley que hizo en su día el Parlamento, ratifica su compromiso en la lucha contra el cambio climático y proseguirá con el impulso que está dando a la Agenda Verde del Gobierno, en la cual figuran algunas de las propuestas de Ley que próximamente tiene que debatir la Cámara Regional, como la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los espacios protegidos con la adquisición de nuevos montes de utilidad pública, la ampliación de la Red Natura 2000, la creación de ARTECC, el Plan de Adaptación Riojano al Cambio Climático, el impulso al transporte público y tantas otras medidas que tratan de afrontar la crisis climática y de diversidad que está sufriendo el planeta.